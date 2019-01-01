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Журналістське розслідування: Дерибан Біличанського лісу

Коли межі Біличанського лісу винесуть в натуру?
Дерибан Біличанського лісу - одна з найбільших земельних афер Київщини. В 2008-2010 роках депутати Коцюбинської селищної ради пошматували ліс на пів тисячі ділянок і роздали в приватну власність. 6 років тому згідно з Указом Президента Біличанський ліс увійшов до меж Національного природного парку “Голосіївський”.
Проте, й дотепер територію зеленого кільця столиці через суди повертають державі, а межі Біличанського лісу не внесені в натуру.

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відеосюжет Коцюбинське ІА ПОГЛЯД
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