Журналістське розслідування: Дерибан Біличанського лісу

Коли межі Біличанського лісу винесуть в натуру?
Дерибан Біличанського лісу - одна з найбільших земельних афер Київщини. В 2008-2010 роках депутати Коцюбинської селищної ради пошматували ліс на пів тисячі ділянок і роздали в приватну власність. 6 років тому згідно з Указом Президента Біличанський ліс увійшов до меж Національного природного парку “Голосіївський”.
Проте, й дотепер територію зеленого кільця столиці через суди повертають державі, а межі Біличанського лісу не внесені в натуру.
Дерибан Біличанського лісу - одна з найбільших земельних афер Київщини. В 2008-2010 роках депутати Коцюбинської селищної ради пошматували ліс на пів тисячі ділянок і роздали в приватну власність. 6 років тому згідно з Указом Президента Біличанський ліс увійшов до меж Національного природного парку “Голосіївський”.
Проте, й дотепер територію зеленого кільця столиці через суди повертають державі, а межі Біличанського лісу не внесені в натуру.