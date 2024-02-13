Литовські партнери профінансують будівництво навчального закладу у Бучі

Тристоронню угоду про створення сучасного навчального закладу у Бучі підписали ще у квітні 2023 року між Бучанською міською радою та міжнародними компаніями BT Invest і BaltCap.
Для фінансування будівництва, сторони створили благодійний фонд «Support Fund for Bucha School», який повинна була реалізувати Nullus – литовська дочірня компанія фонду BaltCap. Загальна вартість проєкту оцінювалась у 18 мільйонів євро.
Над будівництвом нової школи у Бучі продовжить працювати БФ «Support Fund for Bucha School».
сайт проекту: buchaschool.com