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  • 13 лютого 2024
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Литовські партнери профінансують будівництво навчального закладу у Бучі

Через внутрішні проблеми з BaltCap, пов'язані з підозрою колишнього партнера у фінансовому шахрайстві, компанія Nullus вийшла зі складу засновників Благодійної організації. Дане рішення ухвалив акціонер та керівник Nullus. Але проєкт будівництва нової школи-садочка у мікрорайоні Нова Буча продовжиться: литовські партнери не планують зупиняти його реалізацію.

Тристоронню угоду про створення сучасного навчального закладу у Бучі підписали ще у квітні 2023 року між Бучанською міською радою та міжнародними компаніями BT Invest і BaltCap.

Для фінансування будівництва, сторони створили благодійний фонд «Support Fund for Bucha School», який повинна була реалізувати Nullus – литовська дочірня компанія фонду BaltCap. Загальна вартість проєкту оцінювалась у 18 мільйонів євро.

Над будівництвом нової школи у Бучі продовжить працювати БФ «Support Fund for Bucha School».
сайт проекту: buchaschool.com

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Прес-служба Бучанської міської ради 
 міжнародна місія, Буча, Литва
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