Литовська компанія виходить з проєкту будівництва школи в Бучі

За словами компанії, вона виходить з проєкту на тлі звинувачень проти свого колишнього партнера Шарунаса Степуконіса, якого підозрюють у тому, що він розтратив понад 30 мільйонів євро з компаній, якими керує фонд прямих інвестицій.
Айварас Каралюс, генеральний директор BT Invest, литовської бізнес-групи, що працює в Україні, що документи для виведення Nullus вже готуються відповідно до українського законодавства.
У серпні повідомлялося, що Литва побудує школу в Бучі, а проєкт, замовлений Фондом підтримки Бучанської школи, буде реалізовувати Nullus. Загальна вартість проєкту оцінювалась у 18 мільйонів євро.