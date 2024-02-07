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  • 7 лютого 2024
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Литовська компанія виходить з проєкту будівництва школи в Бучі


За словами компанії, вона виходить з проєкту на тлі звинувачень проти свого колишнього партнера Шарунаса Степуконіса, якого підозрюють у тому, що він розтратив понад 30 мільйонів євро з компаній, якими керує фонд прямих інвестицій.

"Звинувачення проти Степуконіса, генерального директора Nullus і одного з ініціаторів проєкту, несумісні з благородною метою цього проєкту, і ми виходимо з нього, щоб нейтралізувати репутаційний ризик", – повідомили BNS в BaltCap.


Айварас Каралюс, генеральний директор BT Invest, литовської бізнес-групи, що працює в Україні, що документи для виведення Nullus вже готуються відповідно до українського законодавства.

У серпні повідомлялося, що Литва побудує школу в Бучі, а проєкт, замовлений Фондом підтримки Бучанської школи, буде реалізовувати Nullus. Загальна вартість проєкту оцінювалась у 18 мільйонів євро.
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