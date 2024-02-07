Литовська компанія виходить з проєкту будівництва школи в Бучі

"Звинувачення проти Степуконіса, генерального директора Nullus і одного з ініціаторів проєкту, несумісні з благородною метою цього проєкту, і ми виходимо з нього, щоб нейтралізувати репутаційний ризик", – повідомили BNS в BaltCap.

Айварас Каралюс, генеральний директор BT Invest, литовської бізнес-групи, що працює в Україні, що документи для виведення Nullus вже готуються відповідно до українського законодавства.