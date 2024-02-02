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  • 2 лютого 2024
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Бучанський військовий капелан отримав відзнаку «Золотий шеврон».

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Відзнаку «Золотий шеврон» отримав Бучанський військовий капелан Анатолій Кушнірчук.



Пан Анатолій 10 років віддано служить священником в ЗСУ – разом із іншими бійцями він знаходиться у найгарячіших точках, проводить богослужіння, підтримує побратимів перед боєм та освячує зброю.

«Ця відзнака завжди нагадуватиме мені про те, як усе починалось… Які небезпеки ми подолали з Божої ласки: тисячі людей, які отримали всебічну допомогу, десятки підрозділів ЗСУ і Добровольців, з якими був поруч і проходив з ними пекло бойових дій. Сотні скорботних сповіщень про загибель воїнів, сотні почесних поховань Захисників та тисячі очей зі сльозами та розірваними серцями... Я ні про що не жалкую. Це був мій вибір і покликання. Вибір – бути Добровольцем, для кого війна не 700 днів, а 10 років поспіль», – зізнався Анатолій Кушнірчук.




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газета "Бучанські новини" 
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