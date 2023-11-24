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  • Учора, 15:21
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Корея допоможе з розбудовою індустріального парку та системи водопостачання в Бучі

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Про це повідомив Бучанський міський голова після візиту в Корею.

Індустріальний парк Bucha Techno Garden буде розбудовано спільно з корейською державною компанією K-water.

Окрім того, підприємство допоможе нам з проведенням системи водопостачання по всій Бучанській громаді. Меморандум про це підписали з генеральним директором корпорації Сог Де Юном.

K-water має значний досвід у розбудові індустріальних парків. Компанію заснували після закінчення Корейської війни — це було основним напрямком її діяльності.

Наші партнери запевняють, що корейський бізнес готовий заходити в Україну. А ми готові розвивати нашу економіку і сприяти повоєнній відбудові.


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Буча, міські новації, міжнародна місія, Федорук Анатолій Петрович
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