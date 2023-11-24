Корея допоможе з розбудовою індустріального парку та системи водопостачання в Бучі

Нові очисні споруди для Бучанської громади побудують спільно з Корейським інститутом екологічної промисловості та технологій (KEITI).
Про це повідомив Бучанський міський голова після візиту в Корею.
Окрім того, підприємство допоможе нам з проведенням системи водопостачання по всій Бучанській громаді. Меморандум про це підписали з генеральним директором корпорації Сог Де Юном.
K-water має значний досвід у розбудові індустріальних парків. Компанію заснували після закінчення Корейської війни — це було основним напрямком її діяльності.
Наші партнери запевняють, що корейський бізнес готовий заходити в Україну. А ми готові розвивати нашу економіку і сприяти повоєнній відбудові.