Корея допоможе з розбудовою індустріального парку та системи водопостачання в Бучі

Індустріальний парк Bucha Techno Garden буде розбудовано спільно з корейською державною компанією K-water.



Окрім того, підприємство допоможе нам з проведенням системи водопостачання по всій Бучанській громаді. Меморандум про це підписали з генеральним директором корпорації Сог Де Юном.



K-water має значний досвід у розбудові індустріальних парків. Компанію заснували після закінчення Корейської війни — це було основним напрямком її діяльності.



Наші партнери запевняють, що корейський бізнес готовий заходити в Україну. А ми готові розвивати нашу економіку і сприяти повоєнній відбудові.