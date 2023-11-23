Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » У Бучанській громаді побудують нові очисні споруди
  • Учора, 14:20
  • 21
  • 0
+aA | -Aa 

У Бучанській громаді побудують нові очисні споруди

Нові очисні споруди для Бучанської громади побудують спільно з Корейським інститутом екологічної промисловості та технологій (KEITI).



Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук:
Такий тристоронній меморандум підписали сьогодні в Сеулі. Третьою стороною виступає Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Дякую за таку підтримку!

Домовленості передбачають грантове фінансування проєкту. А орієнтовна вартість проєкту — понад десять мільйонів доларів.

Ми вже маємо відведену ділянку площею 7 гектарів у Бучі. Проєктування та будівництво займе до трьох років – це будуть перші нові очисні споруди у всій Україні з часів незалежності.

Нові очисні споруди значно зменшать екологічні ризики, зроблять систему стоків більш ефективною та сприятимуть зеленому розвитку Бучанської громади!


 Буча, міжнародна місія, Федорук Анатолій Петрович
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Очисні споруди для Бучанської громади побудує уряд Кореї

Очисні споруди для Бучанської громади побудує уряд Кореї

Буча та регіон
Бучанській громаді завдано збитків на $449 мільйонів - мер міста

Бучанській громаді завдано збитків на $449 мільйонів - мер міста

Буча та регіон
Буча долучається до всеукраїнського еко-проєкту Озеленення України

Буча долучається до всеукраїнського еко-проєкту Озеленення України

Буча та регіон
У селі Гурівщина американська компанія збудує логістичний комплекс за 170 млн доларів

У селі Гурівщина американська компанія збудує логістичний комплекс за 170 млн доларів

Буча та регіон
Буча: Містобудівні плани

Буча: Містобудівні плани

Бучанські новини
Буча: Зал урочистих подій побудують разом із бібліотекою

Буча: Зал урочистих подій побудують разом із бібліотекою

Бучанські новини
Міста Буча та Кочев’є - партнери місцевого розвитку

Міста Буча та Кочев’є - партнери місцевого розвитку

Буча та регіон
Буча отримає 10 мільйонів гривень на відновлення житлової та критичної інфраструктури

Буча отримає 10 мільйонів гривень на відновлення житлової та критичної інфраструктури

Буча та регіон
У Бучі буде створено Центр підтримки бізнесу

У Бучі буде створено Центр підтримки бізнесу

Буча та регіон
1 грудня почали діяти нові ДБН щодо фасадної теплоізоляції, який дозволить щорічно заощаджувати до 15% тепла

1 грудня почали діяти нові ДБН щодо фасадної теплоізоляції, який дозволить щорічно заощаджувати до 15% тепла

законодавтство
Влада підтримує створення індустріального парку у місті Буча

Влада підтримує створення індустріального парку у місті Буча

Буча та регіон
У 2008 році в Бучі буде свій водоканал і тепломережа

У 2008 році в Бучі буде свій водоканал і тепломережа

Бучанські новини
У бучанській громаді планують побудувати 17 додаткових свердловин

У бучанській громаді планують побудувати 17 додаткових свердловин

Буча та регіон
У Бучі розпочинається будівництво першої в країні фабрики-кухні

У Бучі розпочинається будівництво першої в країні фабрики-кухні

Буча та регіон
Буча - у «зеленому» списку відібраних проєктів щодо добудови корпусу школи №1

Буча - у «зеленому» списку відібраних проєктів щодо добудови корпусу школи №1

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар