У Бучанській громаді побудують нові очисні споруди

Нові очисні споруди для Бучанської громади побудують спільно з Корейським інститутом екологічної промисловості та технологій (KEITI).
Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук:
Домовленості передбачають грантове фінансування проєкту. А орієнтовна вартість проєкту — понад десять мільйонів доларів.
Ми вже маємо відведену ділянку площею 7 гектарів у Бучі. Проєктування та будівництво займе до трьох років – це будуть перші нові очисні споруди у всій Україні з часів незалежності.
Нові очисні споруди значно зменшать екологічні ризики, зроблять систему стоків більш ефективною та сприятимуть зеленому розвитку Бучанської громади!