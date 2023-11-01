Бучанська громада сприятиме технічному забезпеченню броньованого катера "Буча"

Символічно — на артилерійському броньованому катері «Буча». Будемо сприяти матеріально-технічному забезпеченню для якісного виконання бойових завдань. Флотилії лише рік, тож потреб багато.
Річкова флотилія діє в акваторії Дніпра. А Київський дивізіон захищає північні кордони нашої країни та уражає повітряні ворожі цілі. Відвага та майстерність наших воїнів гідна найвищої поваги!
"БУЧА" - так назвали броньований артилерійський катер (26 травня 2023)
Проінформував бучанський міський голова на сторінці в Фейсбук >>