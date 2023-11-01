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  • 1 листопада 2023
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Бучанська громада сприятиме технічному забезпеченню броньованого катера "Буча"

На сторожі прирічкових районів України. Бучанська громада поглиблює співпрацю з річковою флотилією ВМС ЗС України — офіційну угоду про це підписано 31 жовтня 2023 року.
Символічно — на артилерійському броньованому катері «Буча». Будемо сприяти матеріально-технічному забезпеченню для якісного виконання бойових завдань. Флотилії лише рік, тож потреб багато.
Річкова флотилія діє в акваторії Дніпра. А Київський дивізіон захищає північні кордони нашої країни та уражає повітряні ворожі цілі. Відвага та майстерність наших воїнів гідна найвищої поваги!




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Проінформував бучанський міський голова на сторінці в Фейсбук >>
ВІЙНА, Федорук Анатолій Петрович, Буча
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