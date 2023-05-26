"БУЧА" - так назвали броньований артилерійський катер

До корабельно-катерного складу ВМС ЗС України передали черговий малий броньований артилерійський катер. Отриманому від промисловості катеру присвоєно назву «Буча».

Головне призначення малих броньованих артилерійських катерів – патрулювання в ближній морській зоні, в річках та лиманах, захист важливих об’єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України, а також протидія імовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя тощо.