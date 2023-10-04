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  • Учора, 12:40
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Бучанські боксери вибороли перші місця на міжнародному турнірі Knockout Gym Cup 2023

11 вихованців Бучанського спортивного клубу «Патріот» школи олімпійського боксу представили Україну на змаганнях у Латвії. Тут зібралося 60 учасників із трьох країн, щоб позмагатися за першість.

Наші боксери отримали блискучий результат – вони вибороли чотири перших місця та сім других. Золоті медалі отримали Данііл Адамський, Єгор Захарчук, Владислав Величко, Гліб Немирський.

«Міжнародні змагання – це шлях дітей до майбутніх перемог, розвитку та успіху. Наші спортсмени показали свій характер і мужність, завдяки чому стали чемпіонами даного заходу», – зазначив Олексій Адамський, головний тренер спортивного клубу «Патріот».

У Ризі діти провели чотири насичених дні, де відвідали боксерський клуб 2К. Тут бучанці провели майстер-клас тренування та обмінялися досвідом з місцевими дітьми. У знак вдячності, наші земляки подарували латвійцям прапор Бучі з підписами усіх спортсменів.

Запрошуємо в професійну команду Школи Олімпійського Боксу БСК "Патріот"
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