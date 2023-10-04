Бучанські боксери вибороли перші місця на міжнародному турнірі Knockout Gym Cup 2023

Запрошуємо в професійну команду Школи Олімпійського Боксу БСК "Патріот"

дітей з 5 до 17 років

Сучасний зал боксу 500 м2 в центрі м. Буча

Виїзди на змагання і спаринги кожну суботу .

Індивідуальний підхід до кожного спортсмена .



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"Академія спорту"



Наші боксери отримали блискучий результат – вони вибороли чотири перших місця та сім других. Золоті медалі отримали Данііл Адамський, Єгор Захарчук, Владислав Величко, Гліб Немирський.«Міжнародні змагання – це шлях дітей до майбутніх перемог, розвитку та успіху. Наші спортсмени показали свій характер і мужність, завдяки чому стали чемпіонами даного заходу», – зазначив Олексій Адамський, головний тренер спортивного клубу «Патріот».У Ризі діти провели чотири насичених дні, де відвідали боксерський клуб 2К. Тут бучанці провели майстер-клас тренування та обмінялися досвідом з місцевими дітьми. У знак вдячності, наші земляки подарували латвійцям прапор Бучі з підписами усіх спортсменів.