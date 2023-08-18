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  • 18 серпня 2023
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Суперкубок України 2023 з футзалу здобули чемпіони минулого сезону «ХІТ»


Суперкубок України 2023 з футзалу здобули чемпіони минулого сезону «ХІТ» Київ!


18 серпня в Академії спорту в Бучі пройшло змагання з володарем Кубка України-2022/23 «Кардинал-Рівне». Захоплююча гра двох сильних команд.
15-й розіграш трофею був декілька разів перерваний чисельними повітряними тривогами. Проте все одно відбувся. Ще один доказ, що російським терористам нас не зламати — ми продовжуємо жити.

На змагання приїхали заступник керівника Офісу Президента Олексій Дніпров, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, президент Асоціації футзалу України Сергій Владико та дипломати численних країн.

Бучанська громада — спортивна громада. І ми вкотре це доводимо, проводячи заходи всеукраїнського рівня. Раді вітати усіх учасників і бажаємо ще більше спортивних перемог.

А головне Перемоги, яка завдяки Збройним Силам України, обов’язково буде.

Вітаємо переможців!



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Бучанська міська рада 
 спорт, футбол, Федорук Анатолій Петрович, відеосюжет
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