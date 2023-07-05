У Бучанському районі перевірятимуть укриття

5 липня перший заступник голови Бучанської районної державної (військової) адміністрації Денис Денисюк провів нараду з начальниками відділів цивільного захисту населення територіальних громад Бучанського району за участі керівників управління Національної поліції та управління ДСНС району.
Головним питанням, яке підіймалося під час наради, стало обговорення стану утримання захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у територіальних громадах Бучанського району, процес їх перевірки та вирішення проблемних питань щодо укриття населення. Також під час наради було обговорено стан функціонування систем оповіщення (МАСЦО).
Денис Станіславович наголосив на важливості забезпечення належного стану захисних споруд цивільного захисту та їх постійного огляду. Спільними зусиллями створимо безпечне середовище для мешканців району під час повітряних тривог.