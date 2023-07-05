У Бучанському районі перевірятимуть укриття

5 липня перший заступник голови Бучанської районної державної (військової) адміністрації Денис Денисюк провів нараду з начальниками відділів цивільного захисту населення територіальних громад Бучанського району за участі керівників управління Національної поліції та управління ДСНС району.

За результатами наради було створено робочі групи для перевірки найпростіших укриттів, які проводитимуть обстеження та по завершенню нададуть звітну інформацію.