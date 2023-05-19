Буча новини міста, Буча сайт » ЗМІ Ірпінського регіону » Бучанські новини » спортивні новини » Кікбоксинг: Бучанський спортклуб "IPPON" виборює призові місця
  • Учора, 09:08
  • 15
  • 0
+aA | -Aa 

Кікбоксинг: Бучанський спортклуб "IPPON" виборює призові місця

П’ятеро спортсменів з Бучі вибороли призові місця у відкритій першості Святошинського району з кікбоксингу WAKO.
За чемпіонство боротися понад 200 спортсменів з Києва та області. Бучу — представляли хлопці та дівчата зі спортклубу «IPPON».



Хоч для декого з бучанських спортсменів ці змагання були першими в житті, кожен із них боровся запекло, демонструючи бійцівський характер та бажання до перемоги.

Так, «золото» у розділі Кік-лайт взяли Андрій Бугайчик, Богдан Кружков та Михайло М’якиш. Також Михайло взяв «срібло» — у розділі Лоу кік. А в розділі Лайт контакт також «срібло» виборола Анна Торчицька.

Вітаємо переможців та їхніх тренерів Романа й Іллю Ковень.
Ми пишаємося здобутками наших юних земляків! І зичимо нових перемог!

0 0

Кікбоксинг, спорт, Ковеня Эвгений, Ippon
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Нові перемоги Бучанських кікбоксерів

Нові перемоги Бучанських кікбоксерів

спортивні новини
Бучанські кікбоксери Чемпіони Київської області

Бучанські кікбоксери Чемпіони Київської області

спортивні новини
Бучанські кікбоксери вибороли призові місця на чемпіонаті Київської області

Бучанські кікбоксери вибороли призові місця на чемпіонаті Київської області

спортивні новини
Бучанські кікбоксери посіли призові місця в Київській області

Бучанські кікбоксери посіли призові місця в Київській області

спортивні новини
Бучанці - чемпіони України з кікбоксингу "WAKO"

Бучанці - чемпіони України з кікбоксингу "WAKO"

спортивні новини
Бучанці здобули перемогу в турнірі з кікбоксингу "MEGA GYM OPEN"

Бучанці здобули перемогу в турнірі з кікбоксингу "MEGA GYM OPEN"

спортивні новини
Кікбоксинг: Бучанські призери Чемпіонату України

Кікбоксинг: Бучанські призери Чемпіонату України

спортивні новини
Бучанці переможці турніру з кікбоксингу “WAKO”

Бучанці переможці турніру з кікбоксингу “WAKO”

спортивні новини
Юні бучанці - призери Чемпіонату України з кікбоксингу

Юні бучанці - призери Чемпіонату України з кікбоксингу

спортивні новини
Бучанські кікбоксери посіли три призових місця в Києві

Бучанські кікбоксери посіли три призових місця в Києві

Буча та регіон
Кікбоксинг: Бучанці переможці в турнірі Київської області

Кікбоксинг: Бучанці переможці в турнірі Київської області

спортивні новини
Бучанці Чемпіони Києва з кікбоксингу WAKO

Бучанці Чемпіони Києва з кікбоксингу WAKO

спортивні новини
Бучанські кікбоксери кращі серед команд Київської області

Бучанські кікбоксери кращі серед команд Київської області

спортивні новини
Бучанці Призери Відкритого Всеукраїнського турніру з кікбоксингу WAKO «WIZARD OPEN TATAMI 2018р»

Бучанці Призери Відкритого Всеукраїнського турніру з кікбоксингу WAKO «WIZARD OPEN TATAMI 2018р»

спортивні новини
Всеукраїнський турнір з кікбоксингу - призові місця у бучанських спортсменів

Всеукраїнський турнір з кікбоксингу - призові місця у бучанських спортсменів

спортивні новини
Коментарів: 0
Додати коментар