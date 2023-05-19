Кікбоксинг: Бучанський спортклуб "IPPON" виборює призові місця

П’ятеро спортсменів з Бучі вибороли призові місця у відкритій першості Святошинського району з кікбоксингу WAKO.

За чемпіонство боротися понад 200 спортсменів з Києва та області. Бучу — представляли хлопці та дівчата зі спортклубу «IPPON».

Хоч для декого з бучанських спортсменів ці змагання були першими в житті, кожен із них боровся запекло, демонструючи бійцівський характер та бажання до перемоги.Так, «золото» у розділі Кік-лайт взяли Андрій Бугайчик, Богдан Кружков та Михайло М’якиш. Також Михайло взяв «срібло» — у розділі Лоу кік. А в розділі Лайт контакт також «срібло» виборола Анна Торчицька.