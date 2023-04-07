Через 17 років Кубок імені Кавінова повернувся до СТК "СОНА"

На засіданні сесії Ірпінської міської ради нагородили спортсменів із мотоциклетного спорту України за здобуті призові місця:
Кубечко Володимир - І місце в Чемпіонаті України 2022 з мотокросу в класі 65 куб. см;
Трохимчук Максим - ІІ місце в Чемпіонаті України 2022 з мотокросу в класі 85 куб. см;
Марчук Дмитро - І місце в Чемпіонаті України 2022 з мотокросу в класі 250 куб. см юн.;
Пащинський Микола - І місце в Чемпіонаті України 2022 з мотокросу в класі МХ 1 та Абсолют.
Кубок імені Кавінова Володимира Івановича, заслуженого майстра спорту отримала команда СТК «СОНА». Даний кубок є перехідним вже 17 років, та вперше дістався команді СТК «СОНА».
Кубок вручили заслуженому тренеру України, почесному громадянину міста Ірпінь, директору СТК «СОНА» - Пащинському Сергію Івановичу.
Вітаємо наших переможців та бажаємо подальших високих результатів!