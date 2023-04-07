Через 17 років Кубок імені Кавінова повернувся до СТК "СОНА"

На засіданні сесії Ірпінської міської ради нагородили спортсменів із мотоциклетного спорту України за здобуті призові місця:

Приймак Єгор - І місце в Чемпіонаті України 2022 з мотокросу в класі 50 куб. см;

Кубечко Володимир - І місце в Чемпіонаті України 2022 з мотокросу в класі 65 куб. см;

Трохимчук Максим - ІІ місце в Чемпіонаті України 2022 з мотокросу в класі 85 куб. см;

Марчук Дмитро - І місце в Чемпіонаті України 2022 з мотокросу в класі 250 куб. см юн.;

Пащинський Микола - І місце в Чемпіонаті України 2022 з мотокросу в класі МХ 1 та Абсолют.

Кубок вручили заслуженому тренеру України, почесному громадянину міста Ірпінь, директору СТК «СОНА» - Пащинському Сергію Івановичу.Вітаємо наших переможців та бажаємо подальших високих результатів!