МІСТО ГЕРОЇВ БУЧА: СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ ОКУПАЦІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Своє справжнє обличчя та ставлення до мирних українців російська армія показала в Бучі. Від свідчень тих звірств, що пережили жителі міста в 30 км від української столиці, холоне кров.
За інформацією Генеральної прокуратури України, у Бучі за час окупації було вбито 637 цивільних. Ексгумували 422 тіла, а по всьому Бучанському району – 1173. 278 жителів Київської області вважаються зниклими безвісти.
Тепер про Бучу знає весь світ. Хоч це і досі невелике місто поблизу Києва, та події в Бучі змінили хід війни. Воєнні злочини росіян, скоєні в місті, змотивували українців ще дужче боротися за людей, домівки та країну проти ворога на полі бою.
Розповіді очевидців тих жахливих подій, що відбувалися під час окупації Бучі, та про відновлення міста детальніше в сюжеті.
#МістоГероїв Буча — тут народжується справедливість.