МІСТО ГЕРОЇВ БУЧА: СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ ОКУПАЦІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Своє справжнє обличчя та ставлення до мирних українців російська армія показала в Бучі. Від свідчень тих звірств, що пережили жителі міста в 30 км від української столиці, холоне кров.

За інформацією Генеральної прокуратури України, у Бучі за час окупації було вбито 637 цивільних. Ексгумували 422 тіла, а по всьому Бучанському району – 1173. 278 жителів Київської області вважаються зниклими безвісти.Тепер про Бучу знає весь світ. Хоч це і досі невелике місто поблизу Києва, та події в Бучі змінили хід війни. Воєнні злочини росіян, скоєні в місті, змотивували українців ще дужче боротися за людей, домівки та країну проти ворога на полі бою.Розповіді очевидців тих жахливих подій, що відбувалися під час окупації Бучі, та про відновлення міста детальніше в сюжеті.— тут народжується справедливість.