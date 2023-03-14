Призові місця у чемпіонаті Київської області з кікбоксингу

Весна принесла бучанцям чергові спортивні здобутки.
Так, 11-12 березня в місті Біла Церква відбувся Відкритий Чемпіонат Київської області з кікбоксингу WAKO.
На цих змаганнях наше місто та регіон достойно представили вихованці спортивного клубу кікбоксингу ІППОН.
І хоча для багатьох учасників змагання такого високого рівня були першими, ми впевнено йшли вперед - до перемоги.
Ковеня Ілля 2 місце,
Бугайчук Андрій 2 місце,
М'якиш Іван 3 місце,
М'якиш Михайло1 місце,
Сапегін Роман 3 місце,
Яценко Таміла 2 місце,
Клименко Ярослав 1 місце,
Гресько Артем 3 місце,
Кружков Богдан 3 місце,
Ломов Тимофій 2 місце.
Ввітаємо наших переможців.
Бажаємо успіхів у спорті та навчанні та яскравих перемог!
РАЗОМ ДО ЧИСТОЇ ПЕРЕМОГИ!!
Спортсменів готували Ковеня Р.Л. Ковеня Є.Р. Приєднуйтесь до команди чемпіонів!