"Він зустрічав ворога в повітрі" — Історія легендарного бучанця. Михайло Матюшенко

«Він зустрічав ворога в повітрі» — дружина загиблого наставника «привидів Києва» Михайла Матюшенка
26 червня 2022 року при виконанні бойового завдання він загинув у небі над Чорним морем. Тільки за три місяці його тіло знайшли на території Болгарії і на початку жовтня поховали у рідній Бучі.
До річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну журналісти Громадського радіо взяли інтерв’ю у дружини загиблого, депутатки Бучанської міської ради Лариси Матюшенко.
Михайло Матюшенко на позивний «Дід» — легендарний льотчик, який був наставником 40-ї бригади тактичної авіації, відомої як «привиди Києва».
Тільки за 3 місяці його тіло знайшли на території Болгарії й поховали у рідній Бучі на початку жовтня. Михайло Матюшенко знову піднявся в небо, але цього зразу — назавжди.
Михайло Матюшенко любив авіацію. Щоправда, йому не надто подобався військовий устрій, хоча до цього він ставився з розумінням і приймав умови військової служби. У нього не було внутрішнього протесту, але його більше приваблювала саме авіація. Але якщо туди потрібно було потрапити через військову службу, то Михайло так і зробив. Чоловіку дуже подобалось вчити льотній справі курсантів і молодих офіцерів. Для того, щоб цим займатися, він змінював місця служби.
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