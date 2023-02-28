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  • 28 лютого 2023
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"Він зустрічав ворога в повітрі" — Історія легендарного бучанця. Михайло Матюшенко

«Він зустрічав ворога в повітрі» — дружина загиблого наставника «привидів Києва» Михайла Матюшенка


Історія легендарного бучанця. Михайло Матюшенко на позивний «Дід» був наставником льотчиків, що захищали столицю, і одним із «привидів Києва».


26 червня 2022 року при виконанні бойового завдання він загинув у небі над Чорним морем. Тільки за три місяці його тіло знайшли на території Болгарії і на початку жовтня поховали у рідній Бучі.

До річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну журналісти Громадського радіо взяли інтерв’ю у дружини загиблого, депутатки Бучанської міської ради Лариси Матюшенко.

«Він жив, не шкодуючи себе. Як сказав його товариш: Міша не хотів війни, але завжди до неї був готовий», — ділиться спогадами про чоловіка пані Лариса.




Михайло Матюшенко на позивний «Дід» — легендарний льотчик, який був наставником 40-ї бригади тактичної авіації, відомої як «привиди Києва».

Тільки за 3 місяці його тіло знайшли на території Болгарії й поховали у рідній Бучі на початку жовтня. Михайло Матюшенко знову піднявся в небо, але цього зразу — назавжди.

Михайло Матюшенко любив авіацію. Щоправда, йому не надто подобався військовий устрій, хоча до цього він ставився з розумінням і приймав умови військової служби. У нього не було внутрішнього протесту, але його більше приваблювала саме авіація. Але якщо туди потрібно було потрапити через військову службу, то Михайло так і зробив. Чоловіку дуже подобалось вчити льотній справі курсантів і молодих офіцерів. Для того, щоб цим займатися, він змінював місця служби.

«Він був цілеспрямованим і наполегливим. Якщо для себе визначився у чомусь — то фактично для нього не існувало перепон. Так, для того, щоб визначитись, йому треба був час, обґрунтування, він точно мав бути впевненим, що цього хоче. Але потім, якщо він це вирішив, — відмовити його було майже неможливо. Це стосувалося і військової служби, і переїздів на нові місця служби, й бажання стати на захист Батьківщини у 61 рік», — каже Лариса Матюшенко.


Повна версія публікації на сайті: www.hromadske.radio >>

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ВІЙНА, Буча, АТО, інтервю
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