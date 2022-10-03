У Бучі провели у вічність легенду української авіації Матюшенко Михайла Юрійовича

Під час виконання бойового завдання у повітряному бою героїчно загинув полковник Збройних сил України Матюшенко Михайло Юрійович (08.01.1961-26.06.2022).

Бучанець Михайло Матюшенко - позивний «Дід» - керував багатьма типами військових та цивільних літаків, і служив у різних військових частинах. Він очолював "Привидів Києва" і передавав молодому поколінню льотчиків свій безцінний досвід.

Неможливо визначити, яка любов за життя була сильнішою: до України, до її неба- все так тісно переплелися у долі.

Військовий льотчик керував багатьма типами військових та цивільних літаків. До війни працював керівником однієї з українських авіакомпаній.



Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко – позивний «Дід» – передавав молодшому поколінню. І лише тепер ми маємо право розказати правду: «Привид Києва» очолював льотчик з Бучі.



Згодом він прийняв рішення посилити південний та східний фронти: «Коли Дід дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, рішення було прийнято. Так почалася нова операція».



Для Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і його довго шукали.

Бучанська громада, рідні, військові льотчики,які нам відвойовують мир, друзі - сьогодні на цвинтарі ті, хто дякує Герою за подвиг, хто не може знайти слів, аби втішити родину.Уже кілька днів плаче небо, проте сонце за кілька годин до прощання перемогло темні хмари, так і ми переможемо ворога і прийдемо сюди, аби повідомити про Перемогу, яку Ви наближали на військовому літаку.Герої не вмирають!Вічна пам’ять!