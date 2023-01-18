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  • 18 січня 2023
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Від 1 січня КП «Бучасервіс» починає нараховувати плату за воду та водовідведення


Від 1 січня КП «Бучасервіс» починає нараховувати плату за воду та водовідведення. Як відомо, ми планували запустити наше підприємство з 1 березня 2022 року, але ці плани було зірвано через наступ росіян.



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Водоканал як підрозділ «Бучасервіс» фактично утворився й розпочав роботу після звільнення міста в квітні 2022 року. Війна ще раз показала, що громада повинна мати власне підприємство з водопостачання та водовідведення.

Завдяки тому, що ми підготувалися до запуску і мали відповідних фахівців, КП «Бучасервіс» втримало ситуацію з водою і каналізацією в минулому році. Вдалося відносно швидко відновити водопостачання, відремонтувати труби і каналізаційно-насосні станції, оновити парк техніки та почати модернізацію.

Підприємство отримало всі необхідні дозволи і готове до повноцінної роботи. Детальніше дивіться у відеозверненні Бучанського міського голови Анатолія Федорука.

Зараз фахівці КП «Бучасервіс» будують нові станції очистки води та забезпечують об'єкти водоканалу альтернативним живленням. Підприємство отримало всі необхідні дозволи і готове до повноцінної роботи.

Як нараховується плата за абонентське обслуговування?

Плата за абонентське обслуговування нараховується споживачам, що мешкають у багатоквартирних житлових будинках та які уклали індивідуальні договори з КП «Бучасервіс». Її розмір має бути затверджений внутрішнім наказом по підприємству.

Плата за абонентське обслуговування нараховується не за обсяги спожитих послуг, а в розрахунку на 1 абонента. Її виставляють як окремий платіж в межах однієї платіжки. Тобто споживачі сплачують всі кошти на один банківський рахунок разом з послугами за централізоване водопостачання та водовідведення.

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Федорук Анатолій Петрович, відеосюжет, Бучасервіс
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