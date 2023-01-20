Плата за воду і водовідведення: які рахунки КП «Бучасервіс» виставить у лютому?

Звертаємося до мешканців громади з проханням вчасно сплатити за надані послуги. Нові платіжки кожному абоненту прийдуть з 1 лютого. Пропонуємо також ознайомитися з відповідями на 10 найпоширеніших запитань стосовно послуг підприємства з водопостачання та водовідведення.
Ознайомитися з документами та рішенням Бучанської міської ради, а також найти деякі відповіді на питання стосовно послуг підприємства з водопостачання та водовідведення bucha-rada.gov.ua
1. Чи потрібно укладати новий договір з КП «Бучасервіс» з 01.01.2023 року на послугу з централізованого водопостачання та водовідведення ?
2. Яким чином регулюються мої відносини з КП «Бучасервіс», якщо у мене ще немає прямого договору?
3. Навіщо КП «Бучасервіс» вводить плату за абонентське обслуговування?
4. Як саме затверджена та нараховується плата за абонентське обслуговування ?
5. Кому не нараховують плату за абонентське обслуговування?
6. Коли почнуть нараховувати абонентську плату і яка її вартість?
7. Що таке вузол комерційного обліку?
8. Чи дублюються складові витрат до тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення та плата за абонентське обслуговування?
9. Чи можна ознайомитись з детальним розрахунком розміру плати за абонентське обслуговування?
10. Кому сплачувати кошти за фактично надану послугу з централізованого водопостачання та водовідведення в лютому 2023 року і що робити, якщо прийде дві платіжки?
Тариф на послуги залишається незмінним з 2021 року:
– централізоване водопостачання – 11, 21 грн за 1 куб. м (з ПДВ);
– централізоване водовідведення – 18, 89 грн за 1 куб. м (з ПДВ).
Споживачам, що мешкають у багатоквартирних житлових будинках та мають індивідуальні договори на централізоване водопостачання та водовідведення, з 1 січня нараховується абонентська плата. Її розмір становитиме:
- 13,74 грн. з ПДВ – для будинків, у яких встановлений вузол комерційного обліку, за одного абонента в місяць;
- 10,75 грн. з ПДВ – для будинків, у яких відсутній вузол комерційного обліку, за одного абонента в місяць.
Переукласти договір та отримати відповіді на інші запитання можна, зателефонувавши до абонентського відділу за номером:
+380681678695