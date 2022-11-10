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  • 10 листопада 2022
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Cуд зобов’язав Київську міську раду укласти охоронний договір на пам’ятку архітектури – будинок Штамма

За позовом Бучанської окружної прокуратури суд зобов’язав Київську міську раду укласти охоронний договір на пам’ятку архітектури місцевого значення – будинок Штамма, розташований у місті Буча, та привести її до належного стану.



Починаючи з 2004 року ні власником вказаного об’єкта нерухомості – Київською міською радою, ні його безпосереднім користувачем – дитячим санаторієм, не виконувалися жодні роботи з ремонту й відновлення будинку після пожежі. Така бездіяльність призвела до вкрай занедбаного стану пам’ятки архітектури та загрози її остаточного руйнування і знищення.

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Це стало підставою для звернення прокурора до суду з відповідним позовом, який на теперішній час задоволено.

Укладення охоронного договору забезпечить визначення особливостей режиму її використання, види і терміни виконання реставраційних, консерваційних, ремонтних робіт й інших пам’яткоохоронних заходів задля її охорони та збереження для нинішнього і майбутніх поколінь.

Довідково: наказом управління культури Київської обласної державної адміністрації, у липні 2019 року вказаний об’єкт занесено до переліку об’єктів культурної спадщини Київської області. Колишня садиба інженера Штамма Вернера, який у свій час керував будівництвом Києво-Ковельської залізниці, побудована на початку ХХ століття у м. Буча.

Це двоповерховий будинок в неороманському стилі, прикрашений складним цегляним декором. Завдяки своєрідній архітектурі, садиба має значну історичну і культурну цінність. Різні історичні джерела свідчать, що Штамм Вернер був не просто багатою людиною, а й відомим меценатом – всіляко сприяв поширенню науки та освіти, зокрема в одному із розташованих у межах маєтку будинків він організував школу для бідних сільських дітей. Після подій 1917 року садибу займав будинок дитини, а після - там розташували дитячий санаторій, де проходили реабілітацію діти з психоневрологічними захворюваннями.

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Київська обласна прокуратура 
 будинок Штамма, Буча, відеосюжет, прокуратура
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