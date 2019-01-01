Маєток Штамма в Бучі визнано культурною спадщиною

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив адвокат, депутат Київської обласної ради Роман Титикало.
«До Нового року вдалось завершити оформлення необхідних документів та визнати будинок Штамма щойно виявленою пам’яткою та надати йому охоронний статус!» – йдеться в повідомленні.
Із 2017 року Роман Титикало активно займається включенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’ятки архітектури «Садиба Штамма» в місті Буча.
Із 2017 року Роман Титикало активно займається включенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’ятки архітектури «Садиба Штамма» в місті Буча.
Сама садиба знаходиться по вулиці Києво-Мироцькій. Побудована вона була на початку ХХ століття і має для Бучі та Київської області важливу історичну та культурну цінність. Це справжній маленький замок, прикрашений двома баштами. Інженер Штамм був одним із тих, хто керував будівництвом Києво-Ковельської залізниці. У1900-му році, перебуваючи на посаді радника правління залізниці та користуючись серед місцевого населення великою повагою, він вирішив побудувати великий будинок. Маєток інженера вражав не тільки своїм розмахом, але й витонченими архітектурними формами. Як свідчать різні історичні джерела, Штамм був не просто багатою людиною, а й відомим меценатом – всіляко сприяв поширенню науки та освіти. Зокрема, в одному із будинків, розташованих у межах маєтку, він організував школу для бідних сільських дітей.
Штамм прожив у своєму бучанському маєтку лише до 1917-го. Жовтнева революція внесла жорсткі корективи в життя тодішньої аристократії. За деякими даними, інженера вигнав з будинку отаман Орлик зі своїм загоном. Штамму разом із дружиною та дітьми вдалось врятуватись.
Після революційних подій маєток Штамма перетворили на дитячий будинок. А вже після Другої світової війни цю установу трансформували в дитячий санаторій під назвою «Дружний». Тут проходили реабілітацію діти з психоневрологічними захворюваннями до 2004 року, коли на його території сталася пожежа.
Якщо рідкісну садибу не врятувати – її чекає сумна доля. Новий власник може просто знести цю історичну пам’ятку. Але збережений парк та 100-річний маєток можуть стати справжньою перлиною сучасної Бучі, її головною туристичною цікавинкою.
Наразі щойно виявлений об’єкт культурної спадщини, за Законом про охорону культурної спадщини, охороняється як пам’ятка архітектури. Але вона ще має отримати свій власний охоронний номер.