Маєток Штамма в Бучі визнано культурною спадщиною

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив адвокат, депутат Київської обласної ради Роман Титикало.

«До Нового року вдалось завершити оформлення необхідних документів та визнати будинок Штамма щойно виявленою пам’яткою та надати йому охоронний статус!» – йдеться в повідомленні.

Із 2017 року Роман Титикало активно займається включенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’ятки архітектури «Садиба Штамма» в місті Буча.