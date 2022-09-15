Для нарахування субсидій працівники соцзахисту перейдуть працювати в Пенсійний фонд

За словами посадовця, уже в жовтні Пенсійний фонд почне взаємодіяти з управліннями соцзахисту населення в контексті проведення виплати житлових субсидій і пільг. Органи соцзахисту продовжуватимуть нарахування відповідної допомоги, а ПФУ забезпечить виплату коштів через банки та поштові відділення.

Близько 4,5 тисяч людей в Україні в органах соціального захисту населення займаються питаннями пільг та житлових субсидій. Переважна більшість цих людей перейде працювати в ПФУ в рамках виконання цього завдання, – зазначив Музиченко.