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  • Учора, 12:18
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Для нарахування субсидій працівники соцзахисту перейдуть працювати в Пенсійний фонд

Попри заплановані зміни в порядку оформлення субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, зокрема можливість звернутися за їх призначенням до сервісних центрів Пенсійного фонду, займатимуться цими питаннями працівники органів соціального захисту.

Як повідомив заступник міністерки соціальної політики України Віталій Музиченко, більшість працівників органів соцзахисту населення перейдуть працювати у Пенсійний фонд.

Близько 4,5 тисяч людей в Україні в органах соціального захисту населення займаються питаннями пільг та житлових субсидій. Переважна більшість цих людей перейде працювати в ПФУ в рамках виконання цього завдання, – зазначив Музиченко.

За словами посадовця, уже в жовтні Пенсійний фонд почне взаємодіяти з управліннями соцзахисту населення в контексті проведення виплати житлових субсидій і пільг. Органи соцзахисту продовжуватимуть нарахування відповідної допомоги, а ПФУ забезпечить виплату коштів через банки та поштові відділення.


Повноваження з призначення та виплати субсидій Пенсійний фонд отримає вже в грудні цього року.

www.rada.gov.ua
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субсидії, Буча, пенсійний фонд
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