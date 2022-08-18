У Бучі проходить Міжнародна педагогічна конференція

У Бучанському ліцеї № 9 розпочалася Міжнародна серпнева педагогічна науково-практична конференція «Освіта, освітяни-незламні у війні».
Невипадково вона відбулася у нашому місті-герої та й ще у освітньому закладі, що був тривалий час гуманітарним штабом для усієї громади.
Говорили про виклики, що стоять напередодні навчального року, важливість вчасного його старту, безпекові заходи, співпрацю з міжнародними партнерами.
Одразу після виступу відбулася історична подія у житті Бучі: з представником литовської компанії UAB «BaltCap» и UAB «BT INVEST» в особі представника Айвараса Каралюса підписав угоду про співпрацю.
Йдеться про початок проектування та залучення коштів на нове будівництво загальноосвітньої школи та дошкільного навчального закладу в Бучі.
Також сьогодні вдалося реалізувати плани, що були окреслені ще до 24 лютого і відкрити у місті центр обслуговування платників податків.
Люди повертаються додому, відновлюється робота малого і середнього бізнесу, який потребує якісних, швидких та зручних послуг.
Усі ці події демонструють, що ми непереможні і незламні, а кожен на своєму місці робить усе можливе для перемоги.