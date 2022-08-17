Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Центр обслуговування платників податків у Бучі. Графік роботи
  • Учора, 09:21
  • 92
  • 0
+aA | -Aa 

Центр обслуговування платників податків у Бучі. Графік роботи

Послуги надаються за адресою:
місто Буча, вул. Енергетиків, 1А (навпроти ЖЕКу).

Координація надання адміністративних послуг (модератор),
Надання адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг,
Записатися на прийом в ЦОП
Приймальня громадян:
+38 04597 48590

Електронна пошта:
[email protected]

Електронна пошта для подання громадянами письмових звернень:
[email protected]

Електронна пошта для отримання публічної інформації:
[email protected]

Графік роботи:
Понеділок - четвер: з 08:00 — 17:00
П'ятниця: з 08:00 — 15:45
Перерва: з 12:00 — 12:45
Субота, неділя – вихідні дні.

Технічна перерва для санітарної обробки та провітрювання кожні дві години
на 15 хв. з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.


Перелік адміністративних послуг, що надаються на дивитись сайті >>
Бучанська державна податкова інспекція 
 податкова, ЦНАП, інфо-бот, Буча, Ірпінська ОДПІ
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Податкова: Актуальні питання щодо надання адміністративних послуг у центрі обслуговування платників

Податкова: Актуальні питання щодо надання адміністративних послуг у центрі обслуговування платників

Публікації
Управління ЦНАП: Гаврилівка, Блиставиця, Луб’янка графік роботи

Управління ЦНАП: Гаврилівка, Блиставиця, Луб’янка графік роботи

Буча та регіон
Ірпінське управління ГУ ДПС у Київській області

Ірпінське управління ГУ ДПС у Київській області

ОДПІ міста Ірпінь
Перелік надання адміністративних послуг в Ірпінській ОДПІ

Перелік надання адміністративних послуг в Ірпінській ОДПІ

Контакти - ОДПІ
Бучанський ЦНАП, паспортний стіл. Графік роботи та телефон

Бучанський ЦНАП, паспортний стіл. Графік роботи та телефон

Буча та регіон
Податкова: Послуги з видачі картки платника податків

Податкова: Послуги з видачі картки платника податків

Публікації
Центр обслуговування платників податків

Центр обслуговування платників податків

Публікації
Податкова: Облікові картки платника податків на Ірпінщині отримали понад 3000 осіб

Податкова: Облікові картки платника податків на Ірпінщині отримали понад 3000 осіб

Публікації
Податкова: Адміністративні послуги платникам надаються виключно в онлайн-режимі

Податкова: Адміністративні послуги платникам надаються виключно в онлайн-режимі

Повідомлення!
Більше 5,5 тисяч адміністративних послуг отримали мешканці Ірпінського регіону

Більше 5,5 тисяч адміністративних послуг отримали мешканці Ірпінського регіону

Публікації
У Бучі відкриють новий ЦНАП – на допомогу громадам

У Бучі відкриють новий ЦНАП – на допомогу громадам

ВИКОНКОМ
Податкова: Про видачу довідок про статус підприємця

Податкова: Про видачу довідок про статус підприємця

Публікації
У Бучі в лютому запрацює паспортний стіл

У Бучі в лютому запрацює паспортний стіл

Буча та регіон
Ірпінська податкова відновила прийом відвідувачів центру обслуговування платників

Ірпінська податкова відновила прийом відвідувачів центру обслуговування платників

Публікації
Паспортний стіл у Бучі приймає мешканців у міській раді

Паспортний стіл у Бучі приймає мешканців у міській раді

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар