Центр обслуговування платників податків у Бучі. Графік роботи

місто Буча, вул. Енергетиків, 1А (навпроти ЖЕКу).
Координація надання адміністративних послуг (модератор),
Надання адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг,
Записатися на прийом в ЦОП
Приймальня громадян:
+38 04597 48590
Електронна пошта:
[email protected]
Електронна пошта для подання громадянами письмових звернень:
[email protected]
Електронна пошта для отримання публічної інформації:
[email protected]
Графік роботи:
Понеділок - четвер: з 08:00 — 17:00
П'ятниця: з 08:00 — 15:45
Перерва: з 12:00 — 12:45
Субота, неділя – вихідні дні.
Технічна перерва для санітарної обробки та провітрювання кожні дві години
на 15 хв. з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.
Перелік адміністративних послуг, що надаються на дивитись сайті >>