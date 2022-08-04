Відео бомбосховища у Бучанському ліцеї №9 (3.08.2022)

Міністерство освіти пропонує алгоритм дій для вчителів у разі проведення занять і увімкнення сигналів тривоги, що розроблений на основі рекомендацій ДСНС України.

"Почувши сигнал оповіщення, необхідно організувати переміщення учасників освітнього процесу у супроводі з вчителем або відповідальною особою, яка після завершення небезпеки та оголошення відміни сигналу організує повернення учасників освітнього процесу до запланованих заходів, а також перевірятиме наявність учнів в укритті та у приміщеннях закладу освіти після завершення небезпеки", - йдеться у повідомленні.