Відео бомбосховища у Бучанському ліцеї №9 (3.08.2022)

Міністерство освіти пропонує алгоритм дій для вчителів у разі проведення занять і увімкнення сигналів тривоги, що розроблений на основі рекомендацій ДСНС України.
У закладах освіти мають бути створені відповідні умови та проведені попередні заходи з підготовки всіх учасників освітнього процесу, зазначається в алгоритмі.
Так, всі мають знати:
Де розташовані укриття, як поводитися під час евакуації та в укритті.
Які речі брати з собою в укриття.
Розподіл учасників освітнього процесу в укриттях.
Також мають бути встановлені покажчики напрямку руху до укриттів.
У випадку сигналу небезпеки:
Відповідальна особа вмикає наявну систему оповіщення закладу.
Вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків - про переміщення дітей до укриття.
Необхідно організувати пересування двома колонами в приміщенні класу та швидко залишити кабінет.
Для супроводу початкових класів можуть бути залученні помічники.
Для швидкого надання медичної допомоги має бути залучений медичний працівник.
Відповідальні особи після оголошення сигналу оповіщення мусять перевірити всі приміщення закладу на відсутність у них учасників освітнього процесу та працівників закладу, по завершенню перевірки прямувати до найближчого укриття.
Учні, які знаходяться на подвір'ї закладу, під час сигналу оповіщення повинні самостійно рухатися до найближчого укриття фонду захисних споруд.
У середині захисної споруди відповідальні особи повинні допомогти учасникам освітнього процесу швидко та спокійно зайняти місця.
Під час перебування в захисній споруді вчителі та вiдповiдальнi особи здійснюють необхідну підтримку, заходи для комфортного та спокійного перебування в укритті.
Після завершення небезпеки та оголошення про відбій тривоги, вчителі та відповідальні особи слідкують за тим, щоб вихід усіх учасників освітнього процесу з укриттів здійснювався колонами або групами.
Під час переміщення до укриттів необхідно врахувати наявність інклюзивних груп і класів. У випадку присутності дітей з ООП – попередньо проводити з ними навчання та бесіди, передбачити швидке та спокійне переміщення до укриття, спеціальне місце та заходи, що будуть здійснюватися в укриттях для максимального залучення до них дітей з ООП.