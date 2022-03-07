Мер Бучі: 90% убитих мешканців міста загинули внаслідок розстрілів

Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що 90% мешканців, які загинули під час захоплення міста російськими окупантами, були розстріляні.

«Практично 90 відсотків — це кульові ураження, а не осколкові», — наголосив Федорук.

«Бо їх виявляють у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілів, прикопувати тіла. Люди намагалися поховати загиблих, щоб собаки не розтягували. Зараз у селах громади в таких тимчасових похованнях щодня знаходимо нові тіла» , — додав Федорук.

«Це територія підприємства Украгропостач, де російські окупанти скидали, як дрова, тіла людей із зав’язаними руками. А ще — вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір Променистий, де теж знайшли людей із зав’язаними руками та кульовими ураженнями», — повідомив Федорук.

Станом на вчорашній вечір було 320 цивільних громадян. З тілами зараз працюють відповідні спеціалісти, криміналісти, правоохоронці, але кількість виявлених тіл зростає з кожним днем. Зростає, бо виявляють їх у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілів, прикопувати тіла. Люди намагалися поховати загиблих, аби собаки не розтягували. Зараз щодня знаходимо нові тіла у селах громади у відповідних тимчасових похованнях.



Практично 90 відсотків - це кульові ураження, а не осколкові.

Робимо все, аби було якнайшвидше. Це як рахували в окупації дні до того, коли нас звільнять ЗСУ: два-три дні й наші виб'ють окупантів. Так і тут, чекаємо з нетерпінням, аби місто могло ожити. Максимально докладаємо зусиль. Маємо підтримку і Київоблгазу, і ДТЕКу. Вони працюють практично 24 години.