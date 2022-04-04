Буча, Ворзель. Фотофакт 4.04.2022

На звільнених від окупантів передмістях Києва працюють фахівці, аби мирні мешканці, які змушені були покинути домівки, змогли повернутися додому.Зруйновані цілі вулиці містечок, населені пункти. Злочини, вчинені проти мирного населення у передмістях Києва, нажахали весь світ. Важко впізнати звичні дороги, якими в мирний час щодня користувалися мешканці передмість, які їхали на роботу до Києва.Зараз у кількох районах області до 06:00 7 квітня діє посилена комендантська година.На цих територіях мають попрацювати фахівці. Зокрема, тривають роботи з розмінування.