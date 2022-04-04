Буча, Ворзель. Фотофакт 4.04.2022

На звільнених від окупантів передмістях Києва працюють фахівці, аби мирні мешканці, які змушені були покинути домівки, змогли повернутися додому.
Зруйновані цілі вулиці містечок, населені пункти. Злочини, вчинені проти мирного населення у передмістях Києва, нажахали весь світ. Важко впізнати звичні дороги, якими в мирний час щодня користувалися мешканці передмість, які їхали на роботу до Києва.
Зараз у кількох районах області до 06:00 7 квітня діє посилена комендантська година.
На цих територіях мають попрацювати фахівці. Зокрема, тривають роботи з розмінування.
Щодня піротехніки ДСНС Київської області очищають території, будинки та інфраструктурні об'єкти від боєприпасів.
Закликаємо мешканців Києва та прилеглих містечок поки утриматися від повернення додому.
Не поспішайте! Обов'язково дотримуйтеся правил комендантської години, не нехтуйте сигналами про повітряну тривогу. Допомагайте тим, хто поруч, адже життя триває!