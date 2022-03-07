» » Братська могила та вбиті містяни на вулицях. Мер Бучі розповів про звірства окупантів
  • Учора, 23:03
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Братська могила та вбиті містяни на вулицях. Мер Бучі розповів про звірства окупантів

Бучанський міський голова Анатолій Федорук розповів, що місто вже поховало в братській могилі 280 людей. За його словами, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

"Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю", - сказав Федорук.
Також зазначається, що на багатьох тілах були білі пов’язки, що показувало, що вони беззбройні.

Журналісти зняли докази розстрілу мирних жителів у Бучі, одного з відвойованих українськими силами міст.


Підтверджені повідомлення про те, що деяких мирних жителів, яких знайшли мертвими на вулицях Бучі. Їх розстрілювали зі зв’язаними руками та мішками на голові.

Україна відновила контроль над "цілою Київською областю", - заявив сьогодні заступник міністра оборони країни.

З відвойованих українськими військами міст Київської області надходять нищівні повідомлення: тіла на вулицях. Знищення. Повідомлення про використання російськими військами дітей як щитів.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив AFP, що місто вже поховало в братській могилі 280 людей. За його словами, на вулицях лежать трупи, деяким по 14 років. «Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю», – сказав Федорук.

На багатьох тілах були білі пов’язки, «щоб показати, що вони беззбройні», — сказав він.

У селі Новий Биків, приблизно за 100 км на північ від Києва, перед танками поставили дитячі карети. «Випадки використання дітей в якості прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях», – розповіла Уповноважений з прав людини Людмила Денісова.




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ВІЙНА Федорук Анатолій Петрович Буча
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