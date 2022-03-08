Бучанський район: Як правильно подати данні на злочин росіян в прокуратуру

За дорученням Генерального прокурора України Ірина Венедіктова Бучанська окружна прокуратура Київської області збирає інформацію про потерпілих та зруйновані будинки в Бучанському районі!

Як правильно подати данні на злочин росіян в прокуратуру:

Письмово чітко зазначте інформацію, детально описавши весь наявний фактаж.► Наприклад:08.03.2022 близько 20 години внаслідок потрапляння снаряду ушкоджено будинок за адресою (пишете свою адресу). Зруйновано другий поверх, дах згорів, також постраждав автомобіль (коротко описуєте). Далі зазначте ПІБ власника житла, контактні відомості і, за наявності, фото та відео руйнувань.► Відправте всю наявну інформацію про злочин на електронну адресу українським прокурорам:З усіх питань, що виникатимуть, звертайтеся до прокурора Бучанської окружної прокуратури Круль Наталії Леонідівни за номером телефону: