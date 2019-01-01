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Дія: Як Пподати заявку про пошкоджене майно під час війни

Через повномасштабне вторгнення Росії тисячі громадян залишилися без домівок у різних містах країни. Держава робить все, щоб кожен будинок та кожна вулиця були відбудовані! Тому цей процес ми починаємо просто зараз — зі збору інформації, щоб зафіксувати збитки.

Нині можна подати заявку в Дії про пошкоджену нерухомість:
🔘 приватні будинки (садибні, дачні та садові),
🔘 квартири,
🔘 інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

❓Як подати заявку в Дії
1️⃣ Оновіть застосунок до останньої версії
2️⃣ Зайдіть у Дію та натисніть 👉🏻 Послуги 👉🏻 Повідомлення про пошкоджене майно
3️⃣ Заповніть форму, вказавши всю потрібну інформацію

Для заповнення форми вам знадобиться ПІБ власника пошкодженого житла, РНОКПП (картка платника податків), контакти власника.

Після заповнення форми ви можете завантажити її у форматі PDF або отримати на електронну пошту.

Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом.

Послуга реалізовується Мінцифрою за підтримки проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» та Офісу ефективного регулювання BRDO.

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