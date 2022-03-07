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Кадри вивезення тіл загиблих з Ірпеня

Від початку війни загинуло близько пів сотні оборонців Ірпеня, зокрема 16 бійців територіальної оборони, та, за попередніми даними, 200–300 мирних жителів. Про це повідомив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

«На жаль, 16 хлопців із нашої територіальної оборони загинуло, 29 у лікарні. Якщо додати ще й втрати ЗСУ, то взагалі до 50 загиблих і близько 100 поранених», – сказав він.

Водночас втрати ворога під час боїв за Ірпінь були в рази більші. «У нашому місті були взяті в полон п’ять їхніх бійців, а знищено дуже багато», – зазначив мер.

Він розповів, що багато мирних мешканців Ірпеня загинуло під завалами будинків.

«Для того, щоб розібрати завали, потрібен час. Ми бачимо, що 50% міста зруйновано, і ті завали ще ніхто не розбирав, а там стовідсотково є люди», – відзначив Маркушин.

За його словами, під час інтенсивних бойових дій і потужних обстрілів міста багатьох загиблих ірпінців хоронили у дворах будинків і в парках.

Ірпінь ТБ, www.itvua.tv 
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