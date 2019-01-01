Каратисти СК Санчін призери Чемпіонату Європи

Команда клубу Кіокушинкай-карате "Санчін", на чолі з тренером Іриною Петренко, повернулася з Чемпіонату Європи PRAGUE OPEN FULLCONTACT KARATE WKO з черговою перемогою. У арсеналі команди золото, срібло та бронза.

Шестеро спортсменів "Санчін" вибороли в командному заліку 5-те місце взявши всі три призові місця:

Золото – Мілана Ощепкова (5 поєдинків у важчій категорії до 55.0 з вагою 49.0)

Золото – Олександр Баєр

Золото – Ростислав Гай

Срібло – Михайло Бєлкін

Бронза – Анастасія Неграй

У змаганнях приймали участь 60 команд із 15 країн: Ізраїль, Нідерланди, Германія, Австрія, Пакестан, Польща, Чехія, Словакія, Сербія, Латвія, Естонія, Україна та ін. Загальна кількість спортсменів, що взяла участь у Чемпіонаті, сягнула 300 чоловік.