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Каратисти СК Санчін призери Чемпіонату Європи

Команда клубу Кіокушинкай-карате "Санчін", на чолі з тренером Іриною Петренко, повернулася з Чемпіонату Європи PRAGUE OPEN FULLCONTACT KARATE WKO з черговою перемогою. У арсеналі команди золото, срібло та бронза.



PRAGUE OPEN FULLCONTACT-22 пройшов 19 лютого у Празі.
У змаганнях приймали участь 60 команд із 15 країн: Ізраїль, Нідерланди, Германія, Австрія, Пакестан, Польща, Чехія, Словакія, Сербія, Латвія, Естонія, Україна та ін. Загальна кількість спортсменів, що взяла участь у Чемпіонаті, сягнула 300 чоловік.

Шестеро спортсменів "Санчін" вибороли в командному заліку 5-те місце взявши всі три призові місця:
Золото – Мілана Ощепкова (5 поєдинків у важчій категорії до 55.0 з вагою 49.0)
Золото – Олександр Баєр
Золото – Ростислав Гай
Срібло – Михайло Бєлкін
Бронза – Анастасія Неграй










Вітаємо спортсменів і тренера з високими результатами! Пишаємось!
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Гостомельська селищна рада 
 САНЧІН
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