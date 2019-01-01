Бучанські кікбоксери Чемпіони Київської області

4-6 лютого в місті Бровари проходив Чемпіонат Київської області з кікбоксингу "WAKO".
Наше місто представляли вихованці Бучанської ДЮСШ та кікбоксери спортивного клубу кікбоксингу "ІППОН".
В запеклих поєдинках наші спортсмени посіли призові місця.
Для багатьох вихованців ці змагання були першими у їхньому житті.
Переможці здобули можливість представляти нашу область на Чемпіонаті України з кікбоксингу.
Маніта Марта II місце у розділі лайт-контакт,
Сапегін Роман II місце у розділі лайт контакт,
Ковеня Ілля II місце у розділі кік-лайт, та III місце у розділі лайт контакт,
Муніч Артем IІI місце у розділі лайт контакт, та II місце у розділі кік-лайт,
Бугайчук Андрій I місце в розділі лайт контакт, та II місце в розділі кік-лайт,
Сажин Володимир II місце у розділі лайт контакт ,
Коваль Тарас II місце у розділі кік-лайт,
Химинець Деніс II місце у розділі лайт контакт, та І місце у розділі кік-лайт
Вітаємо наших переможців та бажаємо їм і надалі наполегливо працювати і гідно відстоювати честь клуба,міста, держави на різноманітних спортивних змаганнях.
Готували спортсменів:
Ковеня Р.Л
Ковеня Є.Р
Запрошуємо всіх на тренування!
Наше місто представляли вихованці Бучанської ДЮСШ та кікбоксери спортивного клубу кікбоксингу "ІППОН".
В запеклих поєдинках наші спортсмени посіли призові місця.
Для багатьох вихованців ці змагання були першими у їхньому житті.
Переможці здобули можливість представляти нашу область на Чемпіонаті України з кікбоксингу.
Маніта Марта II місце у розділі лайт-контакт,
Сапегін Роман II місце у розділі лайт контакт,
Ковеня Ілля II місце у розділі кік-лайт, та III місце у розділі лайт контакт,
Муніч Артем IІI місце у розділі лайт контакт, та II місце у розділі кік-лайт,
Бугайчук Андрій I місце в розділі лайт контакт, та II місце в розділі кік-лайт,
Сажин Володимир II місце у розділі лайт контакт ,
Коваль Тарас II місце у розділі кік-лайт,
Химинець Деніс II місце у розділі лайт контакт, та І місце у розділі кік-лайт
Вітаємо наших переможців та бажаємо їм і надалі наполегливо працювати і гідно відстоювати честь клуба,міста, держави на різноманітних спортивних змаганнях.
Готували спортсменів:
Ковеня Р.Л
Ковеня Є.Р
«Разом до ЧИСТОЇ ПЕРЕМОГИ!»
Запрошуємо всіх на тренування!