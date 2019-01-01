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ДТП: Відео зіткнення маршрутки та локомотива на переїзді в Ірпені

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ЗАЛІЗНИЧНИЙ ПЕРЕЇЗД - ОБ‘ЄКТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Аналіз причин ДТП в Україні на переїздах свідчить, що всі вони трапляються з вини водіїв автотранспорту, які нехтують попередженнями звукової та світлових сигналізацій про наближення поїзда.

ДТП на переїзді в Ірпені сталась у ніч із 30 на 31 січня на регульованому технічному залізничному переїзді на перехресті вулиць Чкалова і Центральна в Гостомелі, де поїзда зіткнувся з маршрутним автобусом №392.





Попередньо, 47-річний водій керуючи автобусом о 22:14 виїхав на колію переїзду на заборонений сигнал світлофору, внаслідок чого сталося зіткнення з маневровим потягом, від якого «Богдан» відкинуло на бетонний паркан, що стояв на узбіччі. На щастя, пасажирів в салоні не було.
Водія з тілесними ушкодженнями шпиталізували до лікарні. Згідно з інформацією від Нацполіції, за результатами медичного освідування алкоголю в організмі водія не виявлено.


Муніципальна варта закликає вас бути особливо уважними, обережними та зосередженими за кермом під час перетину колії на переїздах, та неухильно дотримуватися правил із урахуванням складних зимових погодних умов!

Водії, пам‘ятайте, що рух через переїзд забороняється, якщо:
❌ черговий по переїзду подає сигнал заборони руху;
❌ шлагбаум опущений або почав опускатись;
❌ увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал;
❌ за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді;
❌ до переїзду в межах видимості наближається поїзд (локомотив, дрезина).

Коли рух через залізничний переїзд заборонено, потрібно зупинитися перед:
- дорожньою розміткою – стоп-лінією;
- дорожнім знаком "Проїзд без зупинки заборонено";
- шлагбаумом;
- світлофором;
- не ближче 10 м до найближчої рейки.

«Гаряча лінія» Муніципальної варти Ірпінської міської ради:
(073) 07-00-557 (+Viber, Telegram, WhatsApp),
☎ (045 97) 60-400 (цілодобово).

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Муніципальна варта Ірпінської міської ради 
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