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В Ірпені потяг зіштовхнувся з маршруткою

Поліцейські встановлюють обставини події на залізниці в місті Ірпінь
30 січня близько 22:00 годині в місті Ірпінь на переїзді по розі вулиць Чкалова і Центральна трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса "Богдан" та електропотяга.
На місце події прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група відділу поліції №2 (м. Ірпінь) Бучанського районного управління поліції та медики.

Правоохоронці встановили, що 47-річний водій керуючи автобусом виїхав на колії нерегульованого залізничного переїзду, внаслідок чого сталося зіткнення з електропотягом. На щастя пасажирів в автобусі не було. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до місцевої лікарні. За результатами медичного освідування алкоголю в організмі водія не виявлено.
Після встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди поліцейські нададуть правову кваліфікацію даній події.

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Бучанське районне управління поліції ГУНП в Київській області 
 дтп Ірпінь
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