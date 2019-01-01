В Ірпені потяг зіштовхнувся з маршруткою

Поліцейські встановлюють обставини події на залізниці в місті Ірпінь
30 січня близько 22:00 годині в місті Ірпінь на переїзді по розі вулиць Чкалова і Центральна трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса "Богдан" та електропотяга.
На місце події прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група відділу поліції №2 (м. Ірпінь) Бучанського районного управління поліції та медики.
Правоохоронці встановили, що 47-річний водій керуючи автобусом виїхав на колії нерегульованого залізничного переїзду, внаслідок чого сталося зіткнення з електропотягом. На щастя пасажирів в автобусі не було. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до місцевої лікарні. За результатами медичного освідування алкоголю в організмі водія не виявлено.
Після встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди поліцейські нададуть правову кваліфікацію даній події.
30 січня близько 22:00 годині в місті Ірпінь на переїзді по розі вулиць Чкалова і Центральна трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса "Богдан" та електропотяга.
На місце події прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група відділу поліції №2 (м. Ірпінь) Бучанського районного управління поліції та медики.
Правоохоронці встановили, що 47-річний водій керуючи автобусом виїхав на колії нерегульованого залізничного переїзду, внаслідок чого сталося зіткнення з електропотягом. На щастя пасажирів в автобусі не було. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до місцевої лікарні. За результатами медичного освідування алкоголю в організмі водія не виявлено.
Після встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди поліцейські нададуть правову кваліфікацію даній події.