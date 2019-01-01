В Ірпені потяг зіштовхнувся з маршруткою

На місце події прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група відділу поліції №2 (м. Ірпінь) Бучанського районного управління поліції та медики.Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до місцевої лікарні. За результатами медичного освідування алкоголю в організмі водія не виявлено.Після встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди поліцейські нададуть правову кваліфікацію даній події.