Оновлений генплан Бучі затвердили на сесії Бучанської міськради (відеосюжет)

27 січня 2022 року, відповідно до розпорядження Бучанського міського голови, відбулася сесія Бучанської міської ради де було розглянуто 150 проектів рішень.
Серед питань, що визвали жваву дискусію у сесійній залі - про ухвалення проекту містобудівної документації – «Внесення змін до Генерального плану міста Буча Київської області», в тому числі розділ «Охорона навколишнього природного середовища» (Звіт про стратегічну екологічну оцінку).
Документ пройшов всі законодавчі процедури:
► громадські обговорення
► слухання
► два засідання погоджувальної комісії з розгляду спірних питань
► містобудівну раду та
► отримав позитивний висновок від експертної організації.
Проект рішення набрав 28 голосів депутатів при цьому 1 депутат був проти і 1 - утримався.
З матеріалами оновленого Генплану усі бажаючі могли ознайомитись на сайті Бучанської міської ради та на першому поверсі адміністративної будівлі та на сайті Бучанської міської ради посилання >>
Серед питань, що визвали жваву дискусію у сесійній залі - про ухвалення проекту містобудівної документації – «Внесення змін до Генерального плану міста Буча Київської області», в тому числі розділ «Охорона навколишнього природного середовища» (Звіт про стратегічну екологічну оцінку).
Документ пройшов всі законодавчі процедури:
► громадські обговорення
► слухання
► два засідання погоджувальної комісії з розгляду спірних питань
► містобудівну раду та
► отримав позитивний висновок від експертної організації.
Проект рішення набрав 28 голосів депутатів при цьому 1 депутат був проти і 1 - утримався.
З матеріалами оновленого Генплану усі бажаючі могли ознайомитись на сайті Бучанської міської ради та на першому поверсі адміністративної будівлі та на сайті Бучанської міської ради посилання >>
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