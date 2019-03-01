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Буча: Громадські обговорення щодо зміни Генерального плану міста

Буча: Громадські обговорення щодо зміни Генерального плану міста

Строки процедури : від 15 листопада до 14 грудня 2021 року.



Пропозиції можна реєструвати:

- на електроні пошту:
[email protected]
[email protected]
- на поштову адресу Бучанської міської ради:
Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 12, 08292,

Відповідальна особа з розгляду пропозицій - керівник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
+380459749-398




Відео:
пряма мова Вадима Наумова, начальника відділу містобудування та архітектури Бучанської міської ради

Посилання на документи Генерального плану >>








Основні положення:
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М. БУЧА
Скачать файл: osnovni_polozhennya.pdf [629,41 Kb] (cкачиваний: 8)
Посмотреть онлайн файл: osnovni_polozhennya.pdf


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4. Розвиток схеми транспортної інфраструктури
Схема магістральної вуличної мережі (магістральні вулиці загальноміського і районного значення) запроектована з урахуванням існуючої схеми магістралей, аналізу технічного стану магістральної вуличної мережі, її пропускної здатності, існуючих переїздів через залізницю, пропозицій щодо розміщення ділянок нового житлового будівництва, реконструкції територій, розміщення об’єктів загальноміського значення з корегуванням, а також проектної магістральної мережі попереднього генерального плану м. Буча інститут «Діпромісто» м. Київ, 2015р.

На період до кінця розрахункового строку схема магістральної мережі м. Буча включає слідуючи основні рішення:
1. Будівництво ділянок магістральних вулиць:
- вул. Проектна №1 від північно-західної межі до вул. Нове шосе – 4.0 км;
- вул. Паркова від вул. Вокзальної до західної межі – 3,0 км;
- вул. Паркова–вул. Коцюбинського– вул Льва Симиренка –2,5 км;
- Теліги –1,5 км;
- вул. Дорошенка від вул. Паркової до вул. Нове шосе – 3,0 км;
- вул. Тюменцева-Хвилі від південно-західного виходу до вул. Горького – 3,0 км;
- вул. Проектна №2 (ділянка вулиці вздовж залізничних ліній під існуючим залізничним мостом через р. Буча) – 1,5 км.

2. Реконструкція магістральних вулиць з двох до чотирьох смуг руху: - вул. Шевченка – 3,0 км; вул. Інститутська – 3,0 км, Депутатська – 2,0 км, вул. Києво-Мироцька – 3,5 км, вул. Тургенєва – 1,0 км, вул. Яснополянська – 0,8 км.
Загальна довжина магістральних вулиць міста на розрахунковий строк орієнтовно становить 60,0 км.
Ділянки нового будівництва –20,0 км, ділянки реконструкції вулиць – 18,0 км.

3. Влаштування транспортних розв’язок кільцевого типу для збільшення пропускної спроможності магістральної мережі в місцях перетину транспортних потоків. Зокрема, на перетині вул. Дорошенка – вул. Проектна №1, вул. Дорошенка – вул. Нове шосе, вул. Дорошенка – вул. Бирюкова, вул. Шевченка – вул. Тургенєва.

4. Будівництво естакади, протяжністю орієнтовно 500 - 600 м, на перетині залізничних ліній (ділянка Лісова Буча – Буча) для забезпечення транспортних зв’язків ділянок вулиць Вокзальної, Тарасівської і Києво-Мироцької.

5. Будівництво естакади, протяжністю орієнтовно 500 м, на перетині залізничних ліній (ділянка Буча – Склозаводська) у створі вул. Депутатської – Заводської.

6. Будівництво підземним пішохідних переходів на перетині залізничних ліній у створі вул. Водопровідної і між вул. Стадіонна і Остапа Вишні.

Основні заходи, щодо розвитку зовнішньої транспортної мережі м. Буча.

1. Будівництво місцевої автодороги, яка запроектована від північно-західної межі м. Буча до ВКАД (Велика кільцева автодорога навколо м. Києва).
2. Будівництво транспортної розв’язки кільцевого типу у місці перетину автодороги М-07 Київ – Ковель-Ягодин із автодорогою Т-10-01 Ворзель–Забуччя–(а/д М-06).
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Бучанська міська рада 
 Генеральний план Бучі Буча відеосюжет
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