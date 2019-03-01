Буча: Громадські обговорення щодо зміни Генерального плану міста

Пропозиції можна реєструвати:- на електроні пошту:- на поштову адресу Бучанської міської ради:Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 12, 08292,Відповідальна особа з розгляду пропозицій - керівник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.+380459749-398