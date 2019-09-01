Статистика COVID-19, Бучанська МТГ: +510 випадків за шість днів

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про нові випадки захворювання на Ковід:
Статистика з 24 по 30 січня :
🔸 +510 нових випадків на коронавірус по Бучанській громаді.
► Буча: дорослі +303, діти +47
► Ворзель: дорослі +35, діти +2
► Мироцьке: дорослі: +24, діти +6
► Бабинці: дорослі +16, діти +8
► Буда-Бабинецька: діти +1
► Луб'янка: дорослі +7, діти +1
► Блиставиця: дорослі +22, діти +3
► Гаврилівка: дорослі +26, діти +3
► Синяк: дорослі +4
► Вороньківка: дорослі +2
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