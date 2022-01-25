Оновлений Генеральний план міста Буча отримав позитивний висновок

Проєкт "Внесення змін до Генерального плану міста Буча Київської області", в тому числі розділ "Охорона навколишнього природного середовища" (Звіт про стратегічну екологічну оцінку) пройшов всі законодавчі процедури: громадські обговорення, слухання, засідання комісії розгляду спірних питань, містобудівну раду та отримав позитивний висновок від експертної організації.
Відділом містобудування та архітектури підготовлено проєкт рішення, щодо затвердження оновленого містобудівного документу, який розглядається на депутатських комісіях та виноситься на чергове засідання сесії міської ради.
Із матеріалами оновленого Генплану міста Буча можна ознайомитись на сайті Бучанської міської ради посилання >>
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