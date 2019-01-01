» » У Бучі будують нову дорогу для виїзду на Варшавську трасу
  • Учора, 10:14
  • 860
  • 0
+aA | -Aa 

У Бучі будують нову дорогу для виїзду на Варшавську трасу

Нова дорога, згідно оновленого генерального плану міста Буча, пройде в районі ЖК КОНТИНЕНТ - під існуючим залізничним мостом - далі через Лісову Бучу з виїздом в районі АТП та Ірпінським військовим шпиталем. Це значно зменшить потік авто через залізничний переїзд.












4. Розвиток схеми транспортної інфраструктури
Схема магістральної вуличної мережі (магістральні вулиці загальноміського і районного значення) запроектована з урахуванням існуючої схеми магістралей, аналізу технічного стану магістральної вуличної мережі, її пропускної здатності, існуючих переїздів через залізницю, пропозицій щодо розміщення ділянок нового житлового будівництва, реконструкції територій, розміщення об’єктів загальноміського значення з корегуванням, а також проектної магістральної мережі попереднього генерального плану м. Буча інститут «Діпромісто» м. Київ, 2015р.

На період до кінця розрахункового строку схема магістральної мережі м. Буча включає слідуючи основні рішення:
1. Будівництво ділянок магістральних вулиць:
- вул. Проектна №1 від північно-західної межі до вул. Нове шосе – 4.0 км;
- вул. Паркова від вул. Вокзальної до західної межі – 3,0 км;
- вул. Паркова–вул. Коцюбинського– вул Льва Симиренка –2,5 км;
- Теліги –1,5 км;
- вул. Дорошенка від вул. Паркової до вул. Нове шосе – 3,0 км;
- вул. Тюменцева-Хвилі від південно-західного виходу до вул. Горького – 3,0 км;
- вул. Проектна №2 (ділянка вулиці вздовж залізничних ліній під існуючим залізничним мостом через р. Буча) – 1,5 км.

2. Реконструкція магістральних вулиць з двох до чотирьох смуг руху: - вул. Шевченка – 3,0 км; вул. Інститутська – 3,0 км, Депутатська – 2,0 км, вул. Києво-Мироцька – 3,5 км, вул. Тургенєва – 1,0 км, вул. Яснополянська – 0,8 км.
Загальна довжина магістральних вулиць міста на розрахунковий строк орієнтовно становить 60,0 км.
Ділянки нового будівництва –20,0 км, ділянки реконструкції вулиць – 18,0 км.

3. Влаштування транспортних розв’язок кільцевого типу для збільшення пропускної спроможності магістральної мережі в місцях перетину транспортних потоків. Зокрема, на перетині вул. Дорошенка – вул. Проектна №1, вул. Дорошенка – вул. Нове шосе, вул. Дорошенка – вул. Бирюкова, вул. Шевченка – вул. Тургенєва.

4. Будівництво естакади, протяжністю орієнтовно 500 - 600 м, на перетині залізничних ліній (ділянка Лісова Буча – Буча) для забезпечення транспортних зв’язків ділянок вулиць Вокзальної, Тарасівської і Києво-Мироцької.

5. Будівництво естакади, протяжністю орієнтовно 500 м, на перетині залізничних ліній (ділянка Буча – Склозаводська) у створі вул. Депутатської – Заводської.

6. Будівництво підземним пішохідних переходів на перетині залізничних ліній у створі вул. Водопровідної і між вул. Стадіонна і Остапа Вишні.

Основні заходи, щодо розвитку зовнішньої транспортної мережі м. Буча.

1. Будівництво місцевої автодороги, яка запроектована від північно-західної межі м. Буча до ВКАД (Велика кільцева автодорога навколо м. Києва).
2. Будівництво транспортної розв’язки кільцевого типу у місці перетину автодороги М-07 Київ – Ковель-Ягодин із автодорогою Т-10-01 Ворзель–Забуччя–(а/д М-06).


2 3

Генеральний план Бучі міські новації ЖК Континент Сонячна оселя Федорук Анатолій Петрович Буча Ірпінь
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Буча: Громадські обговорення щодо зміни Генерального плану міста

Буча: Громадські обговорення щодо зміни Генерального плану міста

Буча та регіон
В районі Мельники в Бучі запрацює нова котельня

В районі Мельники в Бучі запрацює нова котельня

Буча та регіон
Повідомлення про розгляд пропозицій щодо зонування міста (оновлено)

Повідомлення про розгляд пропозицій щодо зонування міста (оновлено)

ВИКОНКОМ
Відділ архітектури БМР інформує

Відділ архітектури БМР інформує

ВИКОНКОМ
Генеральний план м. Буча. Інформаційна довідка

Генеральний план м. Буча. Інформаційна довідка

Буча та регіон
Обговорення Генерального плану розвитку Ірпеня

Обговорення Генерального плану розвитку Ірпеня

Буча та регіон
Фінансове управління: "Положення про організацію мережі таксомоторних стоянок у м. Буча"

Фінансове управління: "Положення про організацію мережі таксомоторних стоянок у м. Буча"

фінансове управління
Про розроблення Детального плану території масиву Ястремщина

Про розроблення Детального плану території масиву Ястремщина

Буча та регіон
Проект: "Завдання на розробку детального плану територіі.."

Проект: "Завдання на розробку детального плану територіі.."

ВИКОНКОМ
Правила користування тепловою енергією

Правила користування тепловою енергією

головна
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.