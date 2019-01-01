У Бучі будують нову дорогу для виїзду на Варшавську трасу

Нова дорога, згідно оновленого генерального плану міста Буча, пройде в районі ЖК КОНТИНЕНТ - під існуючим залізничним мостом - далі через Лісову Бучу з виїздом в районі АТП та Ірпінським військовим шпиталем. Це значно зменшить потік авто через залізничний переїзд.

Схема магістральної вуличної мережі (магістральні вулиці загальноміського і районного значення) запроектована з урахуванням існуючої схеми магістралей, аналізу технічного стану магістральної вуличної мережі, її пропускної здатності, існуючих переїздів через залізницю, пропозицій щодо розміщення ділянок нового житлового будівництва, реконструкції територій, розміщення об’єктів загальноміського значення з корегуванням, а також проектної магістральної мережі попереднього генерального плану м. Буча інститут «Діпромісто» м. Київ, 2015р.На період до кінця розрахункового строку схема магістральної мережі м. Буча включає слідуючи основні рішення:1. Будівництво ділянок магістральних вулиць:- вул. Проектна №1 від північно-західної межі до вул. Нове шосе – 4.0 км;- вул. Паркова від вул. Вокзальної до західної межі – 3,0 км;- вул. Паркова–вул. Коцюбинського– вул Льва Симиренка –2,5 км;- Теліги –1,5 км;- вул. Дорошенка від вул. Паркової до вул. Нове шосе – 3,0 км;- вул. Тюменцева-Хвилі від південно-західного виходу до вул. Горького – 3,0 км;- вул. Проектна №2 (ділянка вулиці вздовж залізничних ліній під існуючим залізничним мостом через р. Буча) – 1,5 км.2. Реконструкція магістральних вулиць з двох до чотирьох смуг руху: - вул. Шевченка – 3,0 км; вул. Інститутська – 3,0 км, Депутатська – 2,0 км, вул. Києво-Мироцька – 3,5 км, вул. Тургенєва – 1,0 км, вул. Яснополянська – 0,8 км.Загальна довжина магістральних вулиць міста на розрахунковий строк орієнтовно становить 60,0 км.Ділянки нового будівництва –20,0 км, ділянки реконструкції вулиць – 18,0 км.3. Влаштування транспортних розв’язок кільцевого типу для збільшення пропускної спроможності магістральної мережі в місцях перетину транспортних потоків. Зокрема, на перетині вул. Дорошенка – вул. Проектна №1, вул. Дорошенка – вул. Нове шосе, вул. Дорошенка – вул. Бирюкова, вул. Шевченка – вул. Тургенєва.4. Будівництво естакади, протяжністю орієнтовно 500 - 600 м, на перетині залізничних ліній (ділянка Лісова Буча – Буча) для забезпечення транспортних зв’язків ділянок вулиць Вокзальної, Тарасівської і Києво-Мироцької.6. Будівництво підземним пішохідних переходів на перетині залізничних ліній у створі вул. Водопровідної і між вул. Стадіонна і Остапа Вишні.1. Будівництво місцевої автодороги, яка запроектована від північно-західної межі м. Буча до ВКАД (Велика кільцева автодорога навколо м. Києва).2. Будівництво транспортної розв’язки кільцевого типу у місці перетину автодороги М-07 Київ – Ковель-Ягодин із автодорогою Т-10-01 Ворзель–Забуччя–(а/д М-06).