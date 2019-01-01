Перемоги бучанських кікбоксерів юніорів "CHRISTMAS CUP KICKBOXING 2021"

Близько 30-ти кікбоксерів-початківців СК "ІППОН" показали гідні результати, та гарний рівень підготовки.

18 "золотих" перемог,

4 "срібла",

11 "бронзових" перемог.

Наше місто представляли кікбоксери Бучанської ДЮСШ та спортивного клубу кікбоксингу "ІППОН".Змагання проходили в розділах: кік-лайт, лайт-контакт, семі-контакт, та основ фіз.підготовки.Усі учасники змагань були нагороджені та, з нагоди свята Святого Миколая, отримали новорічні смаколики.