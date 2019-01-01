Перемоги бучанських кікбоксерів юніорів "CHRISTMAS CUP KICKBOXING 2021"

18 грудня в Бучі проходив турнір Бучанської ДЮСШ з кікбоксингу WAKO, серед початківців "CHRISTMAS CUP".
У турнірі приймали участь близько 80 кікбоксерів з міста Києва та Київської області.
Наше місто представляли кікбоксери Бучанської ДЮСШ та спортивного клубу кікбоксингу "ІППОН".
Змагання проходили в розділах: кік-лайт, лайт-контакт, семі-контакт, та основ фіз.підготовки.
Близько 30-ти кікбоксерів-початківців СК "ІППОН" показали гідні результати, та гарний рівень підготовки.
18 "золотих" перемог,
4 "срібла",
11 "бронзових" перемог.
18 "золотих" перемог,
4 "срібла",
11 "бронзових" перемог.
Усі учасники змагань були нагороджені та, з нагоди свята Святого Миколая, отримали новорічні смаколики.
Вітаємо наших переможців, та бажаємо їм і надалі наполегливо працювати та створювати гідну конкуренцію нашим більш досвідченим кікбоксерам.
готували спортсменів:
Ковеня Р.Л.
Ковеня Є.Р.