Спортсмен із Бучі - призер Міжнародного турніру з кікбоксингу "IZARD OPEN KYIV 2021 WAKO

10-12 грудня в Києві проходив один з найсильніших турнірів з кікбоксингу 2021 року: "WIZARD OPEN KYIV 2021 WAKO".
За перемогу змагались кращі перекікбоксери з 10 країн Європи.
Місто Бучу представляли вихованці Бучанської ДЮСШ та спортивного клубу кікбоксингу ІППОН.
► Ковеня Ілля - кік-лайт (-63кг),
► Тромбовецький Максим - лоу кік (-63кг).
Змагання пройшли на високому професійному рівні, на турнірі брали участь близько 500 кікбоксерів з України та країн Европи.
Бучанські кікбоксери продемонстрували високі спортивні результати!
- Максим Тромбовецький IV місце.
- Ковеня Ілля став срібним призером турніру, зайнявши ІІ місце, поступившись у фіналі більш досвідченому спротсмену.
Вітаємо наших кікбоксерів, бажаємо і надалі радувати всіх, високими спортивними досягненнями!
Готували спортсменів:
Ковеня Є.Р
Ковеня Р.Л.
За перемогу змагались кращі перекікбоксери з 10 країн Європи.
Місто Бучу представляли вихованці Бучанської ДЮСШ та спортивного клубу кікбоксингу ІППОН.
► Ковеня Ілля - кік-лайт (-63кг),
► Тромбовецький Максим - лоу кік (-63кг).
Змагання пройшли на високому професійному рівні, на турнірі брали участь близько 500 кікбоксерів з України та країн Европи.
Бучанські кікбоксери продемонстрували високі спортивні результати!
- Максим Тромбовецький IV місце.
- Ковеня Ілля став срібним призером турніру, зайнявши ІІ місце, поступившись у фіналі більш досвідченому спротсмену.
Вітаємо наших кікбоксерів, бажаємо і надалі радувати всіх, високими спортивними досягненнями!
Готували спортсменів:
Ковеня Є.Р
Ковеня Р.Л.