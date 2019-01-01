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  • Учора, 21:12
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Спортсмен із Бучі - призер Міжнародного турніру з кікбоксингу "IZARD OPEN KYIV 2021 WAKO

10-12 грудня в Києві проходив один з найсильніших турнірів з кікбоксингу 2021 року: "WIZARD OPEN KYIV 2021 WAKO".
За перемогу змагались кращі перекікбоксери з 10 країн Європи.

Місто Бучу представляли вихованці Бучанської ДЮСШ та спортивного клубу кікбоксингу ІППОН.
► Ковеня Ілля - кік-лайт (-63кг),
► Тромбовецький Максим - лоу кік (-63кг).

Змагання пройшли на високому професійному рівні, на турнірі брали участь близько 500 кікбоксерів з України та країн Европи.

Бучанські кікбоксери продемонстрували високі спортивні результати!
- Максим Тромбовецький IV місце.
- Ковеня Ілля став срібним призером турніру, зайнявши ІІ місце, поступившись у фіналі більш досвідченому спротсмену.


Вітаємо наших кікбоксерів, бажаємо і надалі радувати всіх, високими спортивними досягненнями!

Готували спортсменів:
Ковеня Є.Р
Ковеня Р.Л.

РАЗОМ ДО ЧИСТОЇ ПЕРЕМОГИ!

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Евгений Ковеня 
 Ковеня Эвгений Кікбоксинг спорт Буча Иппон Ippon
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