» » 14 грудня: Громадські слухання щодо змін до генерального плану міста Буча
  • Сьогодні, 11:24
  • 109
  • 0
+aA | -Aa 

14 грудня: Громадські слухання щодо змін до генерального плану міста Буча

Громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації "Внесення змін до генерального плану м. Буча Київської області"

Запрошуються мешканці, які зареєстровані на території міста Буча, з ідеями, запитаннями та пропозиціями у вівторок, 14 грудня, на 15:00 в Центральний будинок Культури, вул. Пушкінська, 61-В.

Слухання будуть проводитись з дотриманням всіх карантинних обмежень – за наявності сертифікату вакцинації або ПЛР-тесту. При собі мати паспорт чи інший документ, що підтверджує реєстрацію в м. Буча.


Читайте також:
Буча: Громадські обговорення щодо зміни Генерального плану міста



0 0

Бучанська міська рада 
 Генеральний план Бучі громадські слухання Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Громадські слухання: Новий автомобільний сервіс в Бучі

Громадські слухання: Новий автомобільний сервіс в Бучі

Бучанські новини
23 червня, Громадські слухання: 1,6 га в парку заклади торг. та громадського харчування

23 червня, Громадські слухання: 1,6 га в парку заклади торг. та громадського харчування

Буча та регіон
23 червня, Громадські слухання: 6,9 га офісно-складські будівлі та споруди

23 червня, Громадські слухання: 6,9 га офісно-складські будівлі та споруди

Буча та регіон
Між Бучею та Ірпенем побудуть ще торговий центр. Громадські слухання (без дати)

Між Бучею та Ірпенем побудуть ще торговий центр. Громадські слухання (без дати)

Буча та регіон
12 лютого, громадські слухання: Ринковий комплекс в центрі Бучі

12 лютого, громадські слухання: Ринковий комплекс в центрі Бучі

Бучанські новини
Громадські слухання 1,5Га: Будівництво закладу Медичного туризму

Громадські слухання 1,5Га: Будівництво закладу Медичного туризму

Бучанські новини
Повідомлення про громадські слухання 21 червня (про забудову 55 Га)

Повідомлення про громадські слухання 21 червня (про забудову 55 Га)

ВИКОНКОМ
16 квітня: Громадські слухання про виконання умов Генерального плану м. Буча

16 квітня: Громадські слухання про виконання умов Генерального плану м. Буча

Бучанські новини
29 лютого громадські слухання

29 лютого громадські слухання

Буча та регіон
4 вересня, Буча: Громадські слухання, щодо розміщення виставкового центру

4 вересня, Буча: Громадські слухання, щодо розміщення виставкового центру

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.