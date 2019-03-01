14 грудня: Громадські слухання щодо змін до генерального плану міста Буча

Громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації "Внесення змін до генерального плану м. Буча Київської області"
Запрошуються мешканці, які зареєстровані на території міста Буча, з ідеями, запитаннями та пропозиціями у вівторок, 14 грудня, на 15:00 в Центральний будинок Культури, вул. Пушкінська, 61-В.
Запрошуються мешканці, які зареєстровані на території міста Буча, з ідеями, запитаннями та пропозиціями у вівторок, 14 грудня, на 15:00 в Центральний будинок Культури, вул. Пушкінська, 61-В.
Слухання будуть проводитись з дотриманням всіх карантинних обмежень – за наявності сертифікату вакцинації або ПЛР-тесту. При собі мати паспорт чи інший документ, що підтверджує реєстрацію в м. Буча.