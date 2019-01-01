10 грудня відбудеться офіційне відкриття центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Бучі за участі Михайла Федорова.
Серед учасників офіційного відкриття:
► Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації
► Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції (онлайн)
► Анатолій Федорук, Бучанський міський голова (TBC)
► Денис Шугалій, заступник голови з питань цифровізації Київської ОДА
► Анна Страховська, засновник ГО «Бі Сіті», керівник центру Дія.Бізнес у Бучі
► Андрій Страховський, засновник та генеральний директор девелоперської компанії Strakhovskyi Group
► Віталій Верещагін, генеральний директор ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА»
► Ма Ці, директор «Хуавей Україна»
► Ігор Сироватко, керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії
► Андрій Русан, Head of Sales в Ajax Systems
► Анна Бондарь, менеджер проєктів фабрики м’яких меблів DLS
► Максим Міцінський, директор ТОВ «Грильято»
Після офіційної частини, о 14:30, розпочнеться марафон бізнес-лекцій на теми продажів, фінансів, маркетингу та стартапів, а також офлайн-екскурсії простором центру Дія.Бізнес.
14:30–15:10 Цифрова економіка: ІКТ та компетентності для майбутнього
Аліна Севастюк, менеджер зі зв'язків із громадськістю «Хуавей Україна»
15:30–16:30 Три тренди продажів, які не використовують конкуренти
Ілля Рейніш, співвласник та комерційний директор освітньої платформи Laba. У 2021 році потрапив у список Forbes «30 under 30».
17:00–18:00 Як ефективно керувати фінансами компанії
Андрій Якшин, співзасновник сервісу фінансових директорів на аутсорсі go4CFO.
18:30–19:30 Маркетинг 2022: що врахувати при розробці стратегії
Ольга Бульбах, маркетолог з 11-річним досвідом роботи у сфері маркетингу, СЕО Quadrate 28.
Запрошуємо журналістів взяти участь у події. Для цього необхідно акредитуватися:
https://forms.gle/XvtQdiZPyeY4wq917.
Зареєструватися для перегляду онлайн-трансляції або офлайн-участі:
https://forms.gle/1AX8m2AW1NjzGgQ98.
Центр Дія.Бізнес розташований на території одного з житлових комплексів за адресою: м. Буча, провулок Олекси Тихого, 4, офіс 230.
Це нова, сучасна та простора локація площею 280 квадратних метрів, що надаватиме корисні послуги місцевим підприємцям: від безоплатних консультацій і бізнес-подій до пошуку інвесторів та тестування продукту на pop-up-локації перед виходом на ринок.
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У Бучі розпочинає роботу Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес
Серед учасників офіційного відкриття:
► Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації
► Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції (онлайн)
► Анатолій Федорук, Бучанський міський голова (TBC)
► Денис Шугалій, заступник голови з питань цифровізації Київської ОДА
► Анна Страховська, засновник ГО «Бі Сіті», керівник центру Дія.Бізнес у Бучі
► Андрій Страховський, засновник та генеральний директор девелоперської компанії Strakhovskyi Group
► Віталій Верещагін, генеральний директор ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА»
► Ма Ці, директор «Хуавей Україна»
► Ігор Сироватко, керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії
► Андрій Русан, Head of Sales в Ajax Systems
► Анна Бондарь, менеджер проєктів фабрики м’яких меблів DLS
► Максим Міцінський, директор ТОВ «Грильято»
Після офіційної частини, о 14:30, розпочнеться марафон бізнес-лекцій на теми продажів, фінансів, маркетингу та стартапів, а також офлайн-екскурсії простором центру Дія.Бізнес.
14:30–15:10 Цифрова економіка: ІКТ та компетентності для майбутнього
Аліна Севастюк, менеджер зі зв'язків із громадськістю «Хуавей Україна»
15:30–16:30 Три тренди продажів, які не використовують конкуренти
Ілля Рейніш, співвласник та комерційний директор освітньої платформи Laba. У 2021 році потрапив у список Forbes «30 under 30».
17:00–18:00 Як ефективно керувати фінансами компанії
Андрій Якшин, співзасновник сервісу фінансових директорів на аутсорсі go4CFO.
18:30–19:30 Маркетинг 2022: що врахувати при розробці стратегії
Ольга Бульбах, маркетолог з 11-річним досвідом роботи у сфері маркетингу, СЕО Quadrate 28.
Запрошуємо журналістів взяти участь у події. Для цього необхідно акредитуватися:
https://forms.gle/XvtQdiZPyeY4wq917.
Зареєструватися для перегляду онлайн-трансляції або офлайн-участі:
https://forms.gle/1AX8m2AW1NjzGgQ98.
Центр Дія.Бізнес розташований на території одного з житлових комплексів за адресою: м. Буча, провулок Олекси Тихого, 4, офіс 230.