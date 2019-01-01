» » 10 грудня відбудеться офіційне відкриття центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Бучі
  • Учора, 17:18
  • 84
  • 0
+aA | -Aa 

10 грудня відбудеться офіційне відкриття центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Бучі

10 грудня відбудеться офіційне відкриття центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Бучі за участі Михайла Федорова.

Це нова, сучасна та простора локація площею 280 квадратних метрів, що надаватиме корисні послуги місцевим підприємцям: від безоплатних консультацій і бізнес-подій до пошуку інвесторів та тестування продукту на pop-up-локації перед виходом на ринок.


Читайте також (23 листопада 2021 р):
У Бучі розпочинає роботу Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес


Серед учасників офіційного відкриття:

► Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації
► Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції (онлайн)
► Анатолій Федорук, Бучанський міський голова (TBC)
► Денис Шугалій, заступник голови з питань цифровізації Київської ОДА
► Анна Страховська, засновник ГО «Бі Сіті», керівник центру Дія.Бізнес у Бучі
► Андрій Страховський, засновник та генеральний директор девелоперської компанії Strakhovskyi Group
► Віталій Верещагін, генеральний директор ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА»
► Ма Ці, директор «Хуавей Україна»
► Ігор Сироватко, керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії
► Андрій Русан, Head of Sales в Ajax Systems
► Анна Бондарь, менеджер проєктів фабрики м’яких меблів DLS
► Максим Міцінський, директор ТОВ «Грильято»

Після офіційної частини, о 14:30, розпочнеться марафон бізнес-лекцій на теми продажів, фінансів, маркетингу та стартапів, а також офлайн-екскурсії простором центру Дія.Бізнес.

14:30–15:10 Цифрова економіка: ІКТ та компетентності для майбутнього
Аліна Севастюк, менеджер зі зв'язків із громадськістю «Хуавей Україна»

15:30–16:30 Три тренди продажів, які не використовують конкуренти
Ілля Рейніш, співвласник та комерційний директор освітньої платформи Laba. У 2021 році потрапив у список Forbes «30 under 30».

17:00–18:00 Як ефективно керувати фінансами компанії
Андрій Якшин, співзасновник сервісу фінансових директорів на аутсорсі go4CFO.

18:30–19:30 Маркетинг 2022: що врахувати при розробці стратегії
Ольга Бульбах, маркетолог з 11-річним досвідом роботи у сфері маркетингу, СЕО Quadrate 28.

Запрошуємо журналістів взяти участь у події. Для цього необхідно акредитуватися:
https://forms.gle/XvtQdiZPyeY4wq917.

Зареєструватися для перегляду онлайн-трансляції або офлайн-участі:
https://forms.gle/1AX8m2AW1NjzGgQ98.

Центр Дія.Бізнес розташований на території одного з житлових комплексів за адресою: м. Буча, провулок Олекси Тихого, 4, офіс 230.
0 0

www.kmu.gov.ua 
 Дія.Бізнес Буча міські новації афіша
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес відкриється в Бучі

Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес відкриється в Бучі

Буча та регіон
У Бучі розпочинає роботу Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес

У Бучі розпочинає роботу Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес

Буча та регіон
Європейці планують 5 років навчати українських підприємців підприємливості

Європейці планують 5 років навчати українських підприємців підприємливості

статті
Від 1 вересня державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг

Від 1 вересня державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг

законодавтство
У Бучі буде створено Центр підтримки бізнесу

У Бучі буде створено Центр підтримки бізнесу

Буча та регіон
В Ірпені відкриють Громадський центр безкоштовних послуг для переселенців

В Ірпені відкриють Громадський центр безкоштовних послуг для переселенців

Ірпінський вісник
14 жовтня відбудеться відкриття Пластового центру у Бучі

14 жовтня відбудеться відкриття Пластового центру у Бучі

Буча та регіон
25 грудня: Відкриття Головної ялинки Ірпеня

25 грудня: Відкриття Головної ялинки Ірпеня

Буча та регіон
Податкова затвердила 33 узагальнюючі податкові консультації

Податкова затвердила 33 узагальнюючі податкові консультації

Публікації
Гостомель: Перший в Україні митний термінал європейського зразка

Гостомель: Перший в Україні митний термінал європейського зразка

Ірпінський вісник
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.