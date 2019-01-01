10 грудня відбудеться офіційне відкриття центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Бучі

Це нова, сучасна та простора локація площею 280 квадратних метрів, що надаватиме корисні послуги місцевим підприємцям: від безоплатних консультацій і бізнес-подій до пошуку інвесторів та тестування продукту на pop-up-локації перед виходом на ринок.



У Бучі розпочинає роботу Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес

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