У Бучі розпочинає роботу Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес

Дія.Бізнес - це масштабна ініціатива з розвитку українського бізнесу. Проєкт має дві складові: онлайн-платформу Дія.Бізнес і офлайн — центри підтримки підприємців.

В центрі Дія.Бізнес у Бучі буде:

► консалтинг-зона, де можна буде отримати безкоштовні консультації за різними напрямками;► платформа для проведення подій – конференц-зал, куди можна прийти на конференцію чи будь-яку іншу освітню або бізнес-подію та навчитись чомусь новому;► навчальна зала, де можна буде навчатись у групах з різними людьми;► pop-up zonе, де кожен підприємець зможе протестувати свою продукцію перед масовим збутом і отримати зворотній зв’язок про сам продукт, його функціонал, упаковку та вартість;► коворкінг-зона – колективний офісний простір, де зможуть працювати люди з різними інтересами;► кава-зона – локація, де можна випити смачної кави, поспілкуватись з однодумцями або просто відпочити;► bookshop – книжковий магазин.Знайти ідею для власної справи, дізнатися історії успіху українських підприємців, підібрати програми підтримки для бізнесу та отримати поради, як розвивати бізнес, можна вже зараз на порталі Дія.Бізнес.Окрім цього на порталі можна скористатись наступними послугами та можливостями:► онлайн-консалтинг (отримати безкоштовні консультації);► національна безкоштовна онлайн-школа для підприємців (навчатись);► карта об’єктів інфраструктури організацій підтримки бізнесу (знайти організацію підтримки бізнесу у своєму місті за допомогою розумних фільтрів);► єдиний каталог сервісів та можливостей, що регулярно оновлюється (знайти партнера, фінансування, виграти грант чи скористатись онлайн-послугою);► каталог бізнес-ідей (знайти ідею для бізнесу та завантажити корисні шаблони для операційної діяльності компанії) ;► довідник підприємця, актуальні новини та кейси.