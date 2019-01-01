Відкриття центру "Дія Бізнес" в Бучі (відеосюжет)

Центр Дія.Бізнес розташований на території одного з житлових комплексів за адресою: м. Буча, провулок Олекси Тихого, 4, офіс 230.Ініціатива реалізовується ГО «БІ СІТІ» за підтримки девелоперської компанії Strakhovskyi Group, «КАПАРОЛ УКРАЇНА», «Грильято», фабрики м’яких меблів DLS та OLX Україна. Технічний партнер проєкту — ХУАВЕЙ УКРАЇНА. Партнер із безпеки — Ajax Systems.Нагадаємо, що у 2020 році Мінцифра відкрила 4 центри Дія.Бізнес, а 2021 року пришвидшилася та відкрила 7 нових центрів Дія.Бізнес.Також працюємо над відкриттям центрів Дія.Бізнес у Львові, Запоріжжі, Рівному та інших містах.