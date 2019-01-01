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Відкриття центру "Дія Бізнес" в Бучі (відеосюжет)

У Бучі відкрили новий центр Дія.Бізнес. Головне завдання закладу - допомогти майбутнім та вже існуючим підприємцям з розвитком малого та середнього бізнесу.

Центр Дія.Бізнес розташований на території одного з житлових комплексів за адресою: м. Буча, провулок Олекси Тихого, 4, офіс 230.

Ініціатива реалізовується ГО «БІ СІТІ» за підтримки девелоперської компанії Strakhovskyi Group, «КАПАРОЛ УКРАЇНА», «Грильято», фабрики м’яких меблів DLS та OLX Україна. Технічний партнер проєкту — ХУАВЕЙ УКРАЇНА. Партнер із безпеки — Ajax Systems.

Нагадаємо, що у 2020 році Мінцифра відкрила 4 центри Дія.Бізнес, а 2021 року пришвидшилася та відкрила 7 нових центрів Дія.Бізнес.

Також працюємо над відкриттям центрів Дія.Бізнес у Львові, Запоріжжі, Рівному та інших містах.

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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 відеосюжет ІА ПОГЛЯД Буча Дія.Бізнес міські новації
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