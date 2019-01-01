Чи зникне "завтра" стадіон "Ювілейний" в Бучі

Останнім часом окремими депутатами Бучанської міської ради розповсюджується відверто викривлена інформація щодо корегування Генерального плану міста Буча в частині можливого перенесення стадіону «Ювілейний» та розміщення на його місці центральної площі міста.

Перед проектувальниками поставлено завдання задовольнити обидві ці потреби. Наразі в Бучі, місті, що виросло з дачного селища, немає повноцінного центру, здатного вмістити одночасно велику кількість людей. Центральна площа з зеленою затишною алеєю, зоною фонтанів, відкритим для творчих ідей амфітеатром, спортивною зоною з окремою територією для скейтерів і роллерів має стати тим рішенням, яке задовольнить мешканців різного віку. Також на цій території планується будівництво концерт-холу, що в комплексі стане центром культурного життя, улюбленим місцем для дозвілля, візитівкою та окрасою нашого міста.

Хочу зазначити, що зважаючи на розвиток Бучі, зростання чисельності населення і зміну вимог до сучасних спортивних споруд, виникла об’єктивна необхідність як у побудові сучасного громадського простору – центральної площі міста, так і в повноцінному спорткомплексі на 5000 місць, спорудженому по європейських стандартах.Одночасно, враховуючи ту кількість футбольних матчів на міському стадіоні, що проводяться нині, розпочато проектування нового сучасного спорткомплексу в районі вулиці Паркова, який буде відповідати вимогам до проведення футбольних чемпіонатів вищих категорій. Питання демонтажу стадіону «Ювілейний» буде виноситись лише за умови будівництва нового футбольного поля.Щодо підготовчих будівельних робіт на вулиці Вишневій хочу проінформувати, що це – приватна земельна ділянка, запланована під висотне будівництво багато років тому, на якій будується багатоповерховий комплекс відповідно до нормативів і чинного законодавства. Ця будівельна компанія дійсно готова сприяти у будівництві центральної площі та концерт-холу, тож нині напрацьовується комплексне рішення в рамках проектування по суті нового центру нашого міста.