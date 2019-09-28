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  • Учора, 10:35
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Фінал особисто-командного кубка України з мотокросу

У Бучі завершились змагання з мотокросу. Фінал особисто-командного кубка України з мотокросу приймала бучанська мототраса СОНА.
22 трампліни та 17 крутих поворотів – відстань, яку долають учасники на швидкості 60 км/год, а на деяких відрізках ця швидкість досягає і 100 км/год.


Ви колись замислювались про вартість занять таким видом спорту, про складнощі, з якими доводиться стикатися спортсменам – про це та інше вам розкажуть у сюжеті «Факти тижня» на ICTV.



"Розвиток мотокросу в Україні тільки набирає обертів. Сьогодні відбувся перший день змагань Фіналу особисто-командного кубку України з мотокросу. Змагання триватимуть два дні, а саме 16 та 17 жовтня. Перегони пройдуть у класах 50, 65, 85 см.куб, MX1/MX2, SC, Хобі MX2 та Хобі MX1, Ветеран, Квадро-діти, Жінки. У них візьмуть участь близько двох сотень спортсменів з різних куточків країни." - пише на своїй сторінці Олександр Пащинський.

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мотокрос СТК СОНА Пащинський відеосюжет Буча
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