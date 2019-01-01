Бучанський школяр - дворазовий чемпіон області з шахів

1-3 жовтня 2021 року у м. Києві у бізнес центрі Spaces проходив Чемпіонату Київської області з шахів серед юнаків та дівчат 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 років та молодших, у якому взяли участь учні бучанської СЗОШ №5: Нечитайло Нікіта (6-А), та Нечитайло Лев (4-В) в категорії 2010 р.н та молодші.

У цій віковій категорії було найбільше учасників - 45, отже більше охочих зайняти перше місце. В підсумку учень нашої школи Нечитайло Нікіта, не програвши жодної партії, зайняв перше місце серед юнаків до 12 років, випередивши найближчого переслідувача на одне очко. Тож вітаємо учня нашого закладу освіти з поглибленим вивченням іноземних мов Нечитайло Нікіту з дворазовим чемпіонством, оскільки минулого 2020 року він також став Чемпіоном області серед юнаків до 10 років.