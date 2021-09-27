Вітаємо Суворова Владислава - Чемпіона світу з кікбоксінгу!

25 вересня було проведено чемпіонат Світу з кікбоксингу в Австрії.
Суворов Владислав, учень 10-В класу бучанської школи №5 та вихованець тренера Богдана Галицького здобув перемогу в категорії лоу-кік – 60 кг та став Чемпіоном Світу.
Влад почав кар‘єру кікбоксера у 2019 році, у 2020 році він вже став трикратним Чемпіоном України, а у 2021 – Чемпіоном Світу.
Пишаємось!
інформує шкільний сайт СЗОШ №5 >>
Суворов Владислав, учень 10-В класу бучанської школи №5 та вихованець тренера Богдана Галицького здобув перемогу в категорії лоу-кік – 60 кг та став Чемпіоном Світу.
Влад почав кар‘єру кікбоксера у 2019 році, у 2020 році він вже став трикратним Чемпіоном України, а у 2021 – Чемпіоном Світу.
Пишаємось!
інформує шкільний сайт СЗОШ №5 >>