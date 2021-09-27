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  • 27 вересня 2021
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Вітаємо Суворова Владислава - Чемпіона світу з кікбоксінгу!

25 вересня було проведено чемпіонат Світу з кікбоксингу в Австрії.
Суворов Владислав, учень 10-В класу бучанської школи №5 та вихованець тренера Богдана Галицького здобув перемогу в категорії лоу-кік – 60 кг та став Чемпіоном Світу.

Влад почав кар‘єру кікбоксера у 2019 році, у 2020 році він вже став трикратним Чемпіоном України, а у 2021 – Чемпіоном Світу.

Пишаємось! blush


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СЗОШ №5 Кікбоксинг спорт Буча
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